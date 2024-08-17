17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» в прошлом сезоне выступил достаточно успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на 9 очков отстал от чемпиона ПСЖ. А вот атака команды отличилась 68 забитыми мячами в 34 матчах.

Последние матчи: летом команда провела 7 контрольных поединков. В них монегаски добыли 2 победы при 3 коллизиях.

При этом «Монако» в своем последнем поединке одолел «Барселону» (3:0). При этом спарринг с «Дженоа» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 10 мячей. А вот в собственные ворота было пропущено 6 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаски вполне способны бросить вызов ПСЖ. Вот только для этого команде нужно научиться не терять очки на ровном месте, что часто случалось в прошлом сезоне.

Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Монако» добыл 3 виктории при одной коллизии.

Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в трех последних очных встречах монегаски были сильнее «Сент-Этьена».

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» наконец-то вернулся в высший французский дивизион. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 2.

Причем «Сент-Этьен» в стыковых матчах переиграл «Мец». Первая встреча завершилась победой со счетом 2:1, а второй поединок принес команде нужную ничью, хоть и лишь в овертайме (2:2).

Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «зеленые» выиграли 3 раза при 2 поражениях.

При этом «Сент-Этьен» в своем последнем спарринге одолел «Хольштайн» (3:2). А вот встреча с «Хетафе» завершилась минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» сумел настрелять 11 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «зеленых» по меркам Лиги 1 не самый крепкий.

При этом «Сент-Этьен» не столь выгодно выглядел в своих последних спаррингах. Поражение от «Гренобля» (3:5) обнажили проблемы команды в обороне.

При этом «Сент-Этьен» уже больше 4 лет не могут обыграть монегасков. А вот в двух последних очных поединках «зеленые» пропустили 7 мячей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. Сражаться на равных с монегасками новичок элиты пока не способен.

Статистика для ставок

«Сент-Этьен» уступил монегаскам в 3 последних очных встречах

«Монако» в среднем забивает 2 гола за матч

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Монако» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Монако» имеет прекрасный подбор игроков, плюс явно намерен начать встречу максимально агрессивно.

«Сент-Этьену» явно не хватает опыта матчей на высшем уровне, да и оппонент смотрится мощнее.

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05