2-й таймМанчестер Юнайтед — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Онлайн «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 22:32
    • Монфис неожиданно победил Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати
  • 22:25
    • Павлюченкова пробилась в третий круг на турнире в Цинциннати
  • 20:45
    • Абена перешел из «Ференцвароша» в «Спартак»
  • 19:42
    • «Зенит» объявил о переходе Коваленко в «Оренбург»
    Все новости спорта

    Монегаски быстро расправятся с новичком

    Монако — Сент-Этьен: прогноз и ставка (коэффициент 2.00) на футбол. 17/08/2024 в 22:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Монако Прогнозы на Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Сент-Этьен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фоларин Балоган
    17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 22:00 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» в прошлом сезоне выступил достаточно успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монако» на 9 очков отстал от чемпиона ПСЖ. А вот атака команды отличилась 68 забитыми мячами в 34 матчах.

    Монако — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 7 контрольных поединков. В них монегаски добыли 2 победы при 3 коллизиях.

    При этом «Монако» в своем последнем поединке одолел «Барселону» (3:0). При этом спарринг с «Дженоа» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 10 мячей. А вот в собственные ворота было пропущено 6 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Монегаски вполне способны бросить вызов ПСЖ. Вот только для этого команде нужно научиться не терять очки на ровном месте, что часто случалось в прошлом сезоне.

    Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Монако» добыл 3 виктории при одной коллизии.

    Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в трех последних очных встречах монегаски были сильнее «Сент-Этьена».

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» наконец-то вернулся в высший французский дивизион. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 2.

    Причем «Сент-Этьен» в стыковых матчах переиграл «Мец». Первая встреча завершилась победой со счетом 2:1, а второй поединок принес команде нужную ничью, хоть и лишь в овертайме (2:2).

  • Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Испании по футболу 2024/2025
  • 14/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «зеленые» выиграли 3 раза при 2 поражениях.

    При этом «Сент-Этьен» в своем последнем спарринге одолел «Хольштайн» (3:2). А вот встреча с «Хетафе» завершилась минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» сумел настрелять 11 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «зеленых» по меркам Лиги 1 не самый крепкий.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Сент-Этьен» не столь выгодно выглядел в своих последних спаррингах. Поражение от «Гренобля» (3:5) обнажили проблемы команды в обороне.

    При этом «Сент-Этьен» уже больше 4 лет не могут обыграть монегасков. А вот в двух последних очных поединках «зеленые» пропустили 7 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. Сражаться на равных с монегасками новичок элиты пока не способен.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Этьен» уступил монегаскам в 3 последних очных встречах

    • «Монако» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Монако» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Монако» имеет прекрасный подбор игроков, плюс явно намерен начать встречу максимально агрессивно.

    «Сент-Этьену» явно не хватает опыта матчей на высшем уровне, да и оппонент смотрится мощнее.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Хуркач — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Гончаров — Богатырев
  • Бои
  • Сегодня в 23:35
    •  2.75
  • Прогноз на матч Касанганай — Сильвейра
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Монегаски быстро расправятся с новичком
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры