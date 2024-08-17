Брест
Марсель
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» в прошлом сезоне выступил весьма удачно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» победил ровно в половине своих матчей. Да и атака команды отличилась всего 53 забитыми мячами в 34 матчах.
Брест — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них она добыла одну победу при 3 коллизиях.
При этом «Брест» в своем последнем поединке уступил «Ньюкаслу» (0:1). А вот «Ювентусу» команда дала настоящий бой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 3 мяча. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бресту» явно будет сложнее, чем в минувшем сезоне. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.
Поединки против «Марселя» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Брест» добыл 2 виктории при 2 поражениях.
Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в прошлом сезоне «Брест» дома минимально одолел марсельцев.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» прошедший чемпионат явно не может записать себе в актив. Команда финишировала на скромном 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Марсель» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 52 голами.
Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них марсельцы выиграли 3 раза при одном поражении.
В последнем контрольном матче команда переиграла «Аугсбург» (3:1). А вот в спарринге с «Сандерлендом» была зафиксирована ничья (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» забил 11 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Роберто Де Дзерби выглядит потенциальным борцом за самые высокие места. Да и состав у марсельцев подобающий.
При этом «Марсель» весьма неплохо выглядел в своих последних спаррингах. Да и форвард Луис Энрике должен прибавить.
В прошедшем чемпионате «Марсель» по разу обыграл и уступил «Бресту». Причем в выездном поединке команда проиграла с минимальным счетом.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Де Дзерби явно понесется в атаку, да и оппонент отнюдь небезгрешен.
Статистика для ставок
- «Марсель» в среднем забивает немногим более гола за матч
- «Брест» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 6
- Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Бреста» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.
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Прогноз: «Марсель» имеет весьма крепкий состав, плюс намерен начать чемпионат с победы.
«Брест» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и команда Де Дзерби нынче смотрится выгоднее.
Ставка: Победа «Марселя» за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья за 3.60