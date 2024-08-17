17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Марсель». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в прошлом сезоне выступил весьма удачно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» победил ровно в половине своих матчей. Да и атака команды отличилась всего 53 забитыми мячами в 34 матчах.

Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них она добыла одну победу при 3 коллизиях.

При этом «Брест» в своем последнем поединке уступил «Ньюкаслу» (0:1). А вот «Ювентусу» команда дала настоящий бой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 3 мяча. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Бресту» явно будет сложнее, чем в минувшем сезоне. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

Поединки против «Марселя» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Брест» добыл 2 виктории при 2 поражениях.

Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в прошлом сезоне «Брест» дома минимально одолел марсельцев.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» прошедший чемпионат явно не может записать себе в актив. Команда финишировала на скромном 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Марсель» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 52 голами.

Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них марсельцы выиграли 3 раза при одном поражении.

В последнем контрольном матче команда переиграла «Аугсбург» (3:1). А вот в спарринге с «Сандерлендом» была зафиксирована ничья (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» забил 11 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Роберто Де Дзерби выглядит потенциальным борцом за самые высокие места. Да и состав у марсельцев подобающий.

При этом «Марсель» весьма неплохо выглядел в своих последних спаррингах. Да и форвард Луис Энрике должен прибавить.

В прошедшем чемпионате «Марсель» по разу обыграл и уступил «Бресту». Причем в выездном поединке команда проиграла с минимальным счетом.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Де Дзерби явно понесется в атаку, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

«Марсель» в среднем забивает немногим более гола за матч

«Брест» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 6

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Бреста» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

Прогноз: «Марсель» имеет весьма крепкий состав, плюс намерен начать чемпионат с победы.

«Брест» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и команда Де Дзерби нынче смотрится выгоднее.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья за 3.60