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    «Марсель» начнет чемпионат ударно?

    Брест — Марсель: прогноз и ставка (коэффициент 2.53) на футбол. 17/08/2024 в 18:00

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Марсель»
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    Роберто Де Дзерби
    17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Марсель». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2024 года

    Брест

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    •  Брест 18:00 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» в прошлом сезоне выступил весьма удачно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брест» победил ровно в половине своих матчей. Да и атака команды отличилась всего 53 забитыми мячами в 34 матчах.

    Брест — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них она добыла одну победу при 3 коллизиях.

    При этом «Брест» в своем последнем поединке уступил «Ньюкаслу» (0:1). А вот «Ювентусу» команда дала настоящий бой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 3 мяча. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Бресту» явно будет сложнее, чем в минувшем сезоне. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

    Поединки против «Марселя» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Брест» добыл 2 виктории при 2 поражениях.

    Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в прошлом сезоне «Брест» дома минимально одолел марсельцев.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» прошедший чемпионат явно не может записать себе в актив. Команда финишировала на скромном 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Марсель» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 52 голами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них марсельцы выиграли 3 раза при одном поражении.

    В последнем контрольном матче команда переиграла «Аугсбург» (3:1). А вот в спарринге с «Сандерлендом» была зафиксирована ничья (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» забил 11 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Роберто Де Дзерби выглядит потенциальным борцом за самые высокие места. Да и состав у марсельцев подобающий.

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    При этом «Марсель» весьма неплохо выглядел в своих последних спаррингах. Да и форвард Луис Энрике должен прибавить.

    В прошедшем чемпионате «Марсель» по разу обыграл и уступил «Бресту». Причем в выездном поединке команда проиграла с минимальным счетом.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Де Дзерби явно понесется в атаку, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» в среднем забивает немногим более гола за матч

    • «Брест» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 6

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Бреста» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

    Прогноз: «Марсель» имеет весьма крепкий состав, плюс намерен начать чемпионат с победы.

    «Брест» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и команда Де Дзерби нынче смотрится выгоднее.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Марсель» начнет чемпионат ударно?
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