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    «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!

    Гавр — ПСЖ: прогноз и ставка (коэффициент 2.20) на футбол. 16/08/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «ПСЖ»
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    «ПСЖ»
    16 августа в матче первого тура французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Августа 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 21:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «небесные» в прошлом сезоне были на грани вылета, но все же сохранили прописку в элите.

    Команда из одноименного города смогла набрать 32 балла и финишировала на 15-й строчке в турнирной таблице.

    Гавр — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    «Темно-синие» 34 раза поразили ворота соперника и 45 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: команда из Гавра завершила прошлый сезон поражениями от «Марселя» (1:2) и «Ниццы» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Во время подготовки к сезоне гаврский коллектив уступил «Лорьяну» (0:1), «Ред Стар 93» (1:2) и «Бохуму» (0:6), сыграл вничью с «Неймегеном» (1:1), «Алкмаром» (1:1) и «Клермоном» (1:!), а также победил «Генгам» (3:0) и «Фужер» (7:0).

    Не сыграют: не выйдет на поле только травмированный Энди Логбо.

    Состояние команды: летом состав «Гавра» особо не изменился. Наставник Дидье Дигар продолжит рассчитывать на тех же игроков, что и в прошлом сезоне.

    Думается, что «Гавр» и в новом сезоне будет бороться за выживание.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: действующие чемпионы Франции в каждом сезоне являются фаворитами своего чемпионата.

    В прошлом сезоне парижане набрали 76 очков и на девять баллов опередили ближайшего преследователя.

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  • Вчера

    • Команда из Парижа смогла 81 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: во время летней подготовки парижский коллектив сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1) и «Штурмом» (2:2).

    Прошлый сезон «красно-синие» завершили победой в Кубке Франции над «Лионом» (2:1).

    В чемпионате же команда из столицы Франции переиграла «Мец» (2:0) и «Ниццу» (2:1).

    Не сыграют: столичный коллектив не сможет рассчитывать на травмированных Преснела Кимпембе и Лукаса Эрнандеса.

    Состояние команды: в очередной раз «ПСЖ» считается главным фаворитом сезона и вряд ли кто-то с подопечными Луиса Энрике сможет тягаться.

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    Во время летнего трансферного окна «ПСЖ» подписал Матвея Сафонова, Гонсалу Рамуша, Жоау Невеша и Виллиана Пачо. Ушли же из коллектива Шер Ндур, Ренату Саншеш, Лейвин Курзава, Уго Экитике, Килиан Мбаппе и Итан Мбаппе.

    Статистика для ставок

    • У «ПСЖ» серия из 3 побед в официальных матчах

    • «Гавр» выиграл только 1 из последних 9 официальных матчей

    • В прошлом сезоне «ПСЖ» один раз победил «Гавр», а один раз команды сыграли вничью

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа «Гавра» — в 6.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать на старте сезона.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.20.

    Прогноз:также поставим на то, что обе команды смогут забить. Это первая игра, поэтому «Гавр» вполне может забить.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    «Гавр» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
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