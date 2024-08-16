16 августа в матче первого тура французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «небесные» в прошлом сезоне были на грани вылета, но все же сохранили прописку в элите.

Команда из одноименного города смогла набрать 32 балла и финишировала на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Темно-синие» 34 раза поразили ворота соперника и 45 раз пропустили в свои.

Последние матчи: команда из Гавра завершила прошлый сезон поражениями от «Марселя» (1:2) и «Ниццы» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Во время подготовки к сезоне гаврский коллектив уступил «Лорьяну» (0:1), «Ред Стар 93» (1:2) и «Бохуму» (0:6), сыграл вничью с «Неймегеном» (1:1), «Алкмаром» (1:1) и «Клермоном» (1:!), а также победил «Генгам» (3:0) и «Фужер» (7:0).

Не сыграют: не выйдет на поле только травмированный Энди Логбо.

Состояние команды: летом состав «Гавра» особо не изменился. Наставник Дидье Дигар продолжит рассчитывать на тех же игроков, что и в прошлом сезоне.

Думается, что «Гавр» и в новом сезоне будет бороться за выживание.

«ПСЖ»

Турнирное положение: действующие чемпионы Франции в каждом сезоне являются фаворитами своего чемпионата.

В прошлом сезоне парижане набрали 76 очков и на девять баллов опередили ближайшего преследователя.

Команда из Парижа смогла 81 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустила в свои.

Последние матчи: во время летней подготовки парижский коллектив сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1) и «Штурмом» (2:2).

Прошлый сезон «красно-синие» завершили победой в Кубке Франции над «Лионом» (2:1).

В чемпионате же команда из столицы Франции переиграла «Мец» (2:0) и «Ниццу» (2:1).

Не сыграют: столичный коллектив не сможет рассчитывать на травмированных Преснела Кимпембе и Лукаса Эрнандеса.

Состояние команды: в очередной раз «ПСЖ» считается главным фаворитом сезона и вряд ли кто-то с подопечными Луиса Энрике сможет тягаться.

Во время летнего трансферного окна «ПСЖ» подписал Матвея Сафонова, Гонсалу Рамуша, Жоау Невеша и Виллиана Пачо. Ушли же из коллектива Шер Ндур, Ренату Саншеш, Лейвин Курзава, Уго Экитике, Килиан Мбаппе и Итан Мбаппе.

Статистика для ставок

У «ПСЖ» серия из 3 побед в официальных матчах

«Гавр» выиграл только 1 из последних 9 официальных матчей

В прошлом сезоне «ПСЖ» один раз победил «Гавр», а один раз команды сыграли вничью

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа «Гавра» — в 6.80.

ТБ 2,5 оценивается в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать на старте сезона.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.20.

Прогноз:также поставим на то, что обе команды смогут забить. Это первая игра, поэтому «Гавр» вполне может забить.

Ставка: обе забьют за 1.90.