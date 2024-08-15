В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Сабах» — «Сент-Патрикс». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Сент-Патрикс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сабах»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в азербайджанском первенстве, «Сабах» сыграл вничью с клубом «Шамахы» (2:2), а также проиграл «Зири» (0:2).

Последние матчи: В Лиге конференций «Сабах» стартовал со второго отборочного раунда. Клуб из Азербайджана переиграл «Маккаби» Хайфа (4:6 — дома, 3:0 — в гостях)

В третьем квалификационном раунде турнира «Сабах» с минимальным счётом проиграл ирландскому коллективу «Сент-Патрикс» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: В летнее межсезонье «Сабах» провёл три товарищеские игры, выиграв у клуба «Рух» (2:1) и сыграв вничью с «Кривбассом» (2:2) и командой «Чукарички» (0:0).

«Сент-Патрикс»

Турнирная таблица: В чемпионате Иралндии «Сент-Патрикс» занимает 7 место, набрав 32 очка.

Последние матчи: «Сент-Патрикс» начал новый еврокубковый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций. Ирландский коллектив переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (3:1 — дома, 2:2 — в гостях).

Команда из Ирландии в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций после того, как выиграла у «Сабаха» (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Сент-Патрикс» провёл одну товарищескую игру, переиграв клуб «Баллимина» (1:0).

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Сент-Патрикса»состоит из пяти матчей: 3 победы и 2 ничьи

«Сабах» одержал одну победу в пяти матчах

«Сент-Патрикс» и «Сабах» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.72, а победа «Сент-Патрикса» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.07 соответственно.

Прогноз: «Сабах» может повторить успех противостояния с «Маккаби».

Ставка: Фора «Сабаха» (-1.5) с коэффициентом 2.14.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.07.