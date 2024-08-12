12 августа в матче первого тура чемпионата Португалии по футболу «Арока» дома сыграет против «Витории Гимарайнш». Начало — в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арока» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арока»

Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив финишировал на седьмой строке в таблице, много проиграв зоне еврокубков.

В 34 проведенных встречах «Арока» одержала 13 викторий, 14 игр проиграла и семь раз сыграла вничью, разница мячей составила 54:50.

Последние матчи: Заканчивали минувшее первенство «желто-синие» 5-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступили. А в межсезонье они провели пять товарняков, в которых трижды проиграли и раз победили. В преддверии этого поединка они потерпели фиаско со счетом 0:2 от «Академико Визеу».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: С учетом всех сыгранных матчей «Арока» смогла победить только в одном из десяти предыдущих. Также за это время она потерпела пять поражений и четыре раза сыграла вничью. В рамках же чемпионата страны она последний раз выигрывала еще в середине апреля.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: Данный коллектив в минувшем сезоне финишировал на пятой строке и получил билет в еврокубки.

«Витория Гимарайнш» выиграла 19 встреч из 34 проведенных, шесть игр свела вничью и девять раз уступала, разница мячей составила 52:38.

Последние матчи: В отличие от своего предстоящего противника, «завоеватели» уже успели провести три официальные встречи в новом сезоне. В квалификации Лиги конференций они дважды одолели мальтийскую «Флориану» — 4:0 и 1:0. А также накануне этого поединка разгромили на выезде швейцарский «Цюрих» 3:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Витория Гимарайнш» просто отлично начала новый сезон, выиграв все три проведенные встречи и не пропустив в них ни одного гола. Также коллектив до этого победил в четырех товарищеских матчах, забив в них 12 голов при всего двух пропущенных.

Статистика для ставок

«Витория Гимарайнш» в прошлом сезоне дважды обыграла предстоящего противника — 3:1 и 2:1

Пять из шести предыдущих очных игр этих команд приносили верхи

И в пяти из шести этих поединков неизменно забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Витории Гимарайнш» — 2.43, победа «Ароки» — 2.84, ничья — 3.48.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.90 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем викторию гостей, ведь они уже давно начали сезон, да и в прошлом чемпионате дважды обыграли «Ароку».

Рекомендуемая ставка: победа «Витории Гимарайнш» за 2.43.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится довольно-таки результативным и принесет больше двух забитых мячей. Так как зачастую очные игры этих клубов приносят верхи.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.91.