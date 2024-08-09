9 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Рубин». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда довольно удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 3-х туров в РПЛ «Ростов» занимает 8-е место в таблице с 4 очками в активе.

«Ростов» на своем поле в нынешнем сезоне провел только 1 матч и там набрал 1 балл. В предстоящем матче у команды Валерия Карпина есть отличная возможность набрать драгоценные очки.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Зениту» со счетом 0:5. До этого команда уступила «Локомотиву» (0:1) в рамках Кубка России, пропустив единственный гол на 78-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» обыграл только «Крыльев Советов» (3:1), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда забила 5 голов при 9-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Возможно, после разгрома от «Зенита» команда соберется и наконец-то покажет свой уровень. В последних 2-х матчах у «Ростова» не особо складывалась игра.

Последний раз команда Валерия Карпина обыгрывала «Рубин» в августе 2023-го года в рамках РПЛ со счетом 3:0. В том матче все голы «Ростов» забил во 2-м тайме.

«Рубин»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ после 3-х туров с 3 очками в активе. Пока что, «Рубин» еще не раскрыл свой потенциал.

У команды есть проблема с обороной. «Рубин» пропустил 9 голов за 3 встречи при 6-и забитых. К слову, казанцы набрали максимальное количество очков на чужом поле (1 матч — 3 балла).

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «Рубин» проиграл «Химкам» со счетом 2:3. До этого команда крупно обыграла «Акрон» (4:0) в Кубке России.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Рубин» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда умудрилась забить 14 голов при 12-и пропущенных.

Не сыграют: Джоэль Фамейе и Константин Нижегородов (у обоих — травмы).

Состояние команды: В РПЛ «Рубин» выступает не очень уверенно, а в следующем матче команде предстоит встретиться с «Ростовом», который очень хорош на старте нынешнего сезона.

В последней очной встрече «Рубин» обыграл своего соперника со счетом 3:1. В том матче казанцы уверенно повели в счете 3:0, а под конец пропустили 1 мяч.

Статистика для ставок

В последних 8-и матчах во всех турнирах «Рубин» пробивал тотал 2.5 больше

В последних 2-х матчах «Ростов» не забил ни одного гола, пропустив 6 раз

В 4-х из 5-и последних матчей «Ростов» обыгрывал «Рубин»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.70, а победа «Рубина» — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: В последних матчах «Рубин» стабильно пробивает тотал больше.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.50.

Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» попытается набрать драгоценные очки, но «Ростов» окажется сильнее.

Ставка: Победа «Ростова» за 1.88.