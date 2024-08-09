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    Ростов — Рубин: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.50. 09.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Рубин»
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    Данил Глебов — игрок «Ростова»
    9 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Рубин». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Августа 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:45 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда довольно удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 3-х туров в РПЛ «Ростов» занимает 8-е место в таблице с 4 очками в активе.

    «Ростов» на своем поле в нынешнем сезоне провел только 1 матч и там набрал 1 балл. В предстоящем матче у команды Валерия Карпина есть отличная возможность набрать драгоценные очки.

    Ростов — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Зениту» со счетом 0:5. До этого команда уступила «Локомотиву» (0:1) в рамках Кубка России, пропустив единственный гол на 78-й минуте.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» обыграл только «Крыльев Советов» (3:1), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда забила 5 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Возможно, после разгрома от «Зенита» команда соберется и наконец-то покажет свой уровень. В последних 2-х матчах у «Ростова» не особо складывалась игра.

    Последний раз команда Валерия Карпина обыгрывала «Рубин» в августе 2023-го года в рамках РПЛ со счетом 3:0. В том матче все голы «Ростов» забил во 2-м тайме.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ после 3-х туров с 3 очками в активе. Пока что, «Рубин» еще не раскрыл свой потенциал.

    У команды есть проблема с обороной. «Рубин» пропустил 9 голов за 3 встречи при 6-и забитых. К слову, казанцы набрали максимальное количество очков на чужом поле (1 матч — 3 балла).

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «Рубин» проиграл «Химкам» со счетом 2:3. До этого команда крупно обыграла «Акрон» (4:0) в Кубке России.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Рубин» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда умудрилась забить 14 голов при 12-и пропущенных.

    Не сыграют: Джоэль Фамейе и Константин Нижегородов (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: В РПЛ «Рубин» выступает не очень уверенно, а в следующем матче команде предстоит встретиться с «Ростовом», который очень хорош на старте нынешнего сезона.

    В последней очной встрече «Рубин» обыграл своего соперника со счетом 3:1. В том матче казанцы уверенно повели в счете 3:0, а под конец пропустили 1 мяч.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и матчах во всех турнирах «Рубин» пробивал тотал 2.5 больше

    • В последних 2-х матчах «Ростов» не забил ни одного гола, пропустив 6 раз

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Ростов» обыгрывал «Рубин»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.70, а победа «Рубина» — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: В последних матчах «Рубин» стабильно пробивает тотал больше.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.50.

    Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» попытается набрать драгоценные очки, но «Ростов» окажется сильнее.

    Ставка: Победа «Ростова» за 1.88.

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    «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ростов» прекратить серию неудач?
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