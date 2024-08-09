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    «Регар-ТадАЗ» не заметит аутсайдера

    «Регар-ТадАЗ» — «Куктош». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Куктош»
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    «Регар-ТадАЗ»
    9 августа в 13-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Куктош». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Куктош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 09 Августа 2024 года

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 17:00 Куктош

    Куктош

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Худжанда». Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 11 мячей в 12 поединках.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. В последнем туре до паузы в чемпионате она уступила «Вахшу» (0:1).

    До того «Регар-ТадАЗ» с минимальным счетом одолел «Истаравшан». А вот «Равшану» команда дома уступила (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив 5 раз.

    Не сыграют: Осуман Кассим — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Регар-ТадАЗ» забивает с огромным напряжением сил.

    Матчи против «Куктоша» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к призерам. Да и пропустила команда всего лишь 8 мячей в чемпионате.

    «Куктош»

    Турнирное положение: «Куктош» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на последнем 12 месте.

    Причем «Куктош» в 12 матчах чемпионата добыл всего 1 побед. Да и забивает команда крайне редко — всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Дома она подписала мировую с «Хосилотом» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Худжанда» (0:3). А вот встреча с «Эсхатой» завершилась полным провалом (0:7).

    Вообще же, «Куктош» в 5 своих последних матчах уступил 4 раза. Забила в них команда всего лишь 1 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне неуверенно. Да и отставание от предпоследнего места измеряется лишь дополнительными показателями.

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    Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Куктош» в среднем почти 3 гола за матч — 31 мяч в 12 поединках.

    Причем «Куктош» проиграл в 9 матчах чемпионата из 12. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды исторически складываются успешно.

    Статистика для ставок

    • «Регар-ТадАЗ» уже 5 лет не обыгрывал «Куктош»

    • «Куктош» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Регар-ТадАЗ» забивает в среднем почти гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные гости имеют крайне ненадежные тылы, да и забивают по большим праздникам.

    «Регар-ТадАЗ» явно намерен побороться за медали, и наверняка неоднократно вскроет оборону соперника.

    Ставка: Фора «Регар-ТадАЗа» -1.5 за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    «Регар-ТадАЗ» — «Куктош»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на футбол. «Регар-ТадАЗ» не заметит аутсайдера
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