Регар-ТадАЗ
Куктош
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Худжанда». Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 11 мячей в 12 поединках.
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. В последнем туре до паузы в чемпионате она уступила «Вахшу» (0:1).
До того «Регар-ТадАЗ» с минимальным счетом одолел «Истаравшан». А вот «Равшану» команда дома уступила (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив 5 раз.
Не сыграют: Осуман Кассим — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Регар-ТадАЗ» забивает с огромным напряжением сил.
Матчи против «Куктоша» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к призерам. Да и пропустила команда всего лишь 8 мячей в чемпионате.
«Куктош»
Турнирное положение: «Куктош» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на последнем 12 месте.
Причем «Куктош» в 12 матчах чемпионата добыл всего 1 побед. Да и забивает команда крайне редко — всего 4 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Дома она подписала мировую с «Хосилотом» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Худжанда» (0:3). А вот встреча с «Эсхатой» завершилась полным провалом (0:7).
Вообще же, «Куктош» в 5 своих последних матчах уступил 4 раза. Забила в них команда всего лишь 1 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне неуверенно. Да и отставание от предпоследнего места измеряется лишь дополнительными показателями.
Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Куктош» в среднем почти 3 гола за матч — 31 мяч в 12 поединках.
Причем «Куктош» проиграл в 9 матчах чемпионата из 12. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.
Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды исторически складываются успешно.
Статистика для ставок
- «Регар-ТадАЗ» уже 5 лет не обыгрывал «Куктош»
- «Куктош» в среднем пропускает почти 3 гола за матч
- «Регар-ТадАЗ» забивает в среднем почти гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.
- 1.85Олимпия — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.98Корвинул — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.35Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Номинальные гости имеют крайне ненадежные тылы, да и забивают по большим праздникам.
«Регар-ТадАЗ» явно намерен побороться за медали, и наверняка неоднократно вскроет оборону соперника.
Ставка: Фора «Регар-ТадАЗа» -1.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01