9 августа в 13-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Куктош». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Куктош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Худжанда». Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 11 мячей в 12 поединках.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. В последнем туре до паузы в чемпионате она уступила «Вахшу» (0:1).

До того «Регар-ТадАЗ» с минимальным счетом одолел «Истаравшан». А вот «Равшану» команда дома уступила (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив 5 раз.

Не сыграют: Осуман Кассим — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Регар-ТадАЗ» забивает с огромным напряжением сил.

Матчи против «Куктоша» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к призерам. Да и пропустила команда всего лишь 8 мячей в чемпионате.

«Куктош»

Турнирное положение: «Куктош» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на последнем 12 месте.

Причем «Куктош» в 12 матчах чемпионата добыл всего 1 побед. Да и забивает команда крайне редко — всего 4 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Дома она подписала мировую с «Хосилотом» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Худжанда» (0:3). А вот встреча с «Эсхатой» завершилась полным провалом (0:7).

Вообще же, «Куктош» в 5 своих последних матчах уступил 4 раза. Забила в них команда всего лишь 1 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне неуверенно. Да и отставание от предпоследнего места измеряется лишь дополнительными показателями.

Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Куктош» в среднем почти 3 гола за матч — 31 мяч в 12 поединках.

Причем «Куктош» проиграл в 9 матчах чемпионата из 12. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды исторически складываются успешно.

Статистика для ставок

«Регар-ТадАЗ» уже 5 лет не обыгрывал «Куктош»

«Куктош» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

«Регар-ТадАЗ» забивает в среднем почти гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: Номинальные гости имеют крайне ненадежные тылы, да и забивают по большим праздникам.

«Регар-ТадАЗ» явно намерен побороться за медали, и наверняка неоднократно вскроет оборону соперника.

Ставка: Фора «Регар-ТадАЗа» -1.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01