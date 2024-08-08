УЭ Санта-Колома
РФШ
«Санта-Колома»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Санта-Колома» одержала титул чемпиона Андорры, набрав 66 очков. Новый сезон в Примере стартует 15 сентября.
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Санта-Колома» уверенно разобралась с чемпионом Косово — «Балкани» (1:2 — дома, 3:1 — в гостях).
УЭ Санта-Колома — РФШ: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде андорский коллектив уступил датскому «Мидтьюлланну» (0:3 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Межсезонье: «Санта-Колома» в летнее межсезонье провела одну контрольную игру, проиграв клубу КПР (0:2).
РФШ
Турнирная таблица: РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 24 туров чемпионы набрали 62 очка. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 58 пунктов.
Последние матчи: Матч 25 тура чемпионата Латвии с участием команды РФШ против «Метта/ЛУ» завершился крупной победой (5:1).
На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).
Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Санта-Колома» одержала одну победу и потерпела 4 поражения
- Прервалась семиматчевая победная серия РФШ
- «Санта-Колома» и РФШ ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.90, а победа «Санта-Коломы» — в 4.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Рижская футбольная школа» своего шанса не упустит, чтобы нанести поражение своему визави из Андорры.
Ставка: Фора РФШ (-1) с коэффициентом 2.17.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от трёх голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.53.