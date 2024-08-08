В третьем отборочном раунде Лиги Европы 8 августа пройдет матч «Санта-Колома» РФШ. Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Санта-Колома» — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санта-Колома»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Санта-Колома» одержала титул чемпиона Андорры, набрав 66 очков. Новый сезон в Примере стартует 15 сентября.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Санта-Колома» уверенно разобралась с чемпионом Косово — «Балкани» (1:2 — дома, 3:1 — в гостях).

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Во втором раунде андорский коллектив уступил датскому «Мидтьюлланну» (0:3 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: «Санта-Колома» в летнее межсезонье провела одну контрольную игру, проиграв клубу КПР (0:2).

РФШ

Турнирная таблица: РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 24 туров чемпионы набрали 62 очка. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 58 пунктов.

Последние матчи: Матч 25 тура чемпионата Латвии с участием команды РФШ против «Метта/ЛУ» завершился крупной победой (5:1).

На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Санта-Колома» одержала одну победу и потерпела 4 поражения

Прервалась семиматчевая победная серия РФШ

«Санта-Колома» и РФШ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.90, а победа «Санта-Коломы» — в 4.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Рижская футбольная школа» своего шанса не упустит, чтобы нанести поражение своему визави из Андорры.

Ставка: Фора РФШ (-1) с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от трёх голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.53.