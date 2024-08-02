Ноттингем Форест
Вильярреал
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Лесники» финишировали лишь на 17 месте в АПЛ.
При этом «Ноттингем Форест» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял всего 49 мячей. А вот пропускала команда достаточно часто — 67 раз.
Последние матчи: «Лесники» уже успели провести 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одном поражении.
Причем «Ноттингем Форест» в последнем своем спарринге уступил «Эльче» (0:1). А вот до того команда одолела «Миллуолл» (2:1).
В 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 виктории. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: проблема с созиданием и реализацией голевых моментов и близко не решена. Да и поединки с более-менее крепкими соперниками даются команде сложно.
В контрольных матчах оборона «лесников» выглядит достаточно надежно. Да и в составе команды имеется ряд квалифицированных исполнителей.
Наверняка «Ноттингем Форест» постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент в спаррингах выглядит не столь уверенно.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Желтая субмарина» провела не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 8 место в Примере.
При этом «Вильярреал» в 38 поединках наколотил 65 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила столько же.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В трех спаррингах «субмарина» победила 1 раз при 2 коллизиях.
При этом «Вильярреал» в последнем спарринге по всем статьям уступил «Сент-Этьену» (1:3). А вот чуть ранее команда одолела «Сьон» (3:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма квалифицированный. Да и с реализацией у «субмарины» полнейший порядок.
А вот стабильностью «Вильярреал» не блещет. Команда может выдать яркий поединок, после чего откровенно провалиться.
Не так давно команда уступила «Лестеру» (1:2). Да и победа над «Сьоном» вряд ли может считаться показательной.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и соперника крайне сложно назвать уж слишком ершистым.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» выиграл в 2 своих контрольных поединках из 4
- «Вильярреал» выиграл в одном контрольном матче из 3 сыгранных
- Забивная серия «Вильярреала» тянется еще с начала марта
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
- 1.98Динамо Махачкала — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Эльфсборг — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Вильярреал» прекрасно атакует, и уж точно начнет встречу активно.
«Лесники» крайне нестабильны, да и в матчах с крепкими оппонентами испытывают заметные трудности.
Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.21