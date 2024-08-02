2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Лесники» финишировали лишь на 17 месте в АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял всего 49 мячей. А вот пропускала команда достаточно часто — 67 раз.

Последние матчи: «Лесники» уже успели провести 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одном поражении.

Причем «Ноттингем Форест» в последнем своем спарринге уступил «Эльче» (0:1). А вот до того команда одолела «Миллуолл» (2:1).

В 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 виктории. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: проблема с созиданием и реализацией голевых моментов и близко не решена. Да и поединки с более-менее крепкими соперниками даются команде сложно.

В контрольных матчах оборона «лесников» выглядит достаточно надежно. Да и в составе команды имеется ряд квалифицированных исполнителей.

Наверняка «Ноттингем Форест» постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент в спаррингах выглядит не столь уверенно.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» провела не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 8 место в Примере.

При этом «Вильярреал» в 38 поединках наколотил 65 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила столько же.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В трех спаррингах «субмарина» победила 1 раз при 2 коллизиях.

При этом «Вильярреал» в последнем спарринге по всем статьям уступил «Сент-Этьену» (1:3). А вот чуть ранее команда одолела «Сьон» (3:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма квалифицированный. Да и с реализацией у «субмарины» полнейший порядок.

А вот стабильностью «Вильярреал» не блещет. Команда может выдать яркий поединок, после чего откровенно провалиться.

Не так давно команда уступила «Лестеру» (1:2). Да и победа над «Сьоном» вряд ли может считаться показательной.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и соперника крайне сложно назвать уж слишком ершистым.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл в 2 своих контрольных поединках из 4

«Вильярреал» выиграл в одном контрольном матче из 3 сыгранных

Забивная серия «Вильярреала» тянется еще с начала марта

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Вильярреал» прекрасно атакует, и уж точно начнет встречу активно.

«Лесники» крайне нестабильны, да и в матчах с крепкими оппонентами испытывают заметные трудности.

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.21