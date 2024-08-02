ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс1 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Габриэль Флорентин«Химки» — «Оренбург» 1:0. Онлайн
  • 23:00
    • «Ахмат» разгромил «Пари НН», «Краснодар» был сильнее ЦСКА
  • 23:55
    • Маршан выиграл 200 м брассом, а Чжаньлэ 100 м вольным стилем у мужчин на ОИ-24
  • 23:44
    • Киевское «Динамо» вышло в следующий круг в ЛЧ, а минское «Динамо» покидает турнир
  • 22:15
    • Надаль и Алькарас вылетели в парном разряде, Зверев пробился в четвертьфинал на Олимпиаде
  • 20:28
    • «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России
  • 19:14
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже
  • 19:08
    • Медведев покидает Олимпиаду в Париже
    Все новости спорта

    БАТЭ быстро расправится с минчанами

    БАТЭ — «Минск». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Минск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    БАТЭ
    2 августа в 16-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Минск». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Минск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Августа 2024 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 20:30 Минск

    Минск

  • Минск
    •

    БАТЭ

    Турнирное положение: Борисовский клуб откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом БАТЭ в 15 матчах чемпионата победил всего 5 раз. Да и забила команда всего 17 мячей, что весьма скромно для некогда гранда белорусского футбола.

    Последние матчи: вылетела команда и из Кубка Белоруссии. БАТЭ по всем статьям уступил «Торпедо-БелАЗу» (0:2).

    В предыдущем туре команда расписала мировую со «Сморгонью» (0:0). А вот до того команда дома проиграла минскому «Динамо» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне неуверенно. Да и в плане реализации у борисовцев имеются заметные сложности.

    Матчи против минчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках БАТЭ выиграл 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и «Минск» не добыл еще ни одной победы в чемпионате.

    «Минск»

    Турнирное положение: Минчанам предстоит мучительная борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Минск» в 15 матчах чемпионата не выиграл ни разу. Да и забивает команда меньше всех в лиге — всего 8 забитых мячей.

  • «Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады
  • Эксклюзивное интервью с одним из лучших за всю историю советских тренеров, выведшем сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • 30/07/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома минчане были биты «Неманом» (0:2).

    Да и из Кубка Белоруссии «Минск» уже вылетел. Команда абсолютно справедливо уступила перволиговой «Белшине» (1:3).

    Вообще же, «Минск» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит откровенно бледно. Да и отставание от спасительного 13 места составляет 10 очков.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Плюс ко всему, минчанам трудновато даются победы. Выигрывает команда в текущем сезоне лишь в товарищеских матчах.

    Причем «Минск» уступил БАТЭ в 2 последних очных поединках. Причем оба тех матча завершились для команды минимальными коллизиями.

    Нет сомнений, что минчане постараются зацепиться за очки. Да и в короткое межсезонье команда Артема Челядинского серьезно усилилась.

    Статистика для ставок

    • Минчане еще ни разу не победили в текущем чемпионате

    • БАТЭ обыграл минчан с 2 последних очных поединках

    • «Минск» забивает реже всех в лиге — всего 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

    Прогноз: БАТЭ выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сыграет с позиции силы.

    Номинальные хозяева явно намерены подняться повыше в таблице, и наверняка начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Зимбру
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Урарту — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ордабасы — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Левадия — Осиек
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Полесье — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сабах — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трансинвест — Млада-Болеслав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Пафос — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Тобол — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Пайде — Стьярнан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Минск»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. БАТЭ быстро расправится с минчанами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры