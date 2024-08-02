2 августа в 16-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Минск». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Минск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: Борисовский клуб откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ в 15 матчах чемпионата победил всего 5 раз. Да и забила команда всего 17 мячей, что весьма скромно для некогда гранда белорусского футбола.

Последние матчи: вылетела команда и из Кубка Белоруссии. БАТЭ по всем статьям уступил «Торпедо-БелАЗу» (0:2).

В предыдущем туре команда расписала мировую со «Сморгонью» (0:0). А вот до того команда дома проиграла минскому «Динамо» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне неуверенно. Да и в плане реализации у борисовцев имеются заметные сложности.

Матчи против минчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках БАТЭ выиграл 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и «Минск» не добыл еще ни одной победы в чемпионате.

«Минск»

Турнирное положение: Минчанам предстоит мучительная борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Минск» в 15 матчах чемпионата не выиграл ни разу. Да и забивает команда меньше всех в лиге — всего 8 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома минчане были биты «Неманом» (0:2).

Да и из Кубка Белоруссии «Минск» уже вылетел. Команда абсолютно справедливо уступила перволиговой «Белшине» (1:3).

Вообще же, «Минск» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит откровенно бледно. Да и отставание от спасительного 13 места составляет 10 очков.

Плюс ко всему, минчанам трудновато даются победы. Выигрывает команда в текущем сезоне лишь в товарищеских матчах.

Причем «Минск» уступил БАТЭ в 2 последних очных поединках. Причем оба тех матча завершились для команды минимальными коллизиями.

Нет сомнений, что минчане постараются зацепиться за очки. Да и в короткое межсезонье команда Артема Челядинского серьезно усилилась.

Статистика для ставок

Минчане еще ни разу не победили в текущем чемпионате

БАТЭ обыграл минчан с 2 последних очных поединках

«Минск» забивает реже всех в лиге — всего 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

Прогноз: БАТЭ выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сыграет с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены подняться повыше в таблице, и наверняка начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10