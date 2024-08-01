Ливерпуль
Арсенал Лондон
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. Мерсисайдцы финишировали на 3 месте в АПЛ.
При этом «Ливерпуль» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял 86 мячей. А вот пропускала команда достаточно часто — 41 мяч.
Ливерпуль — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Мерсисайдцы уже начали серию контрольных поединков. В первом из них команда минимально переиграла «Бетис».
Причем «Ливерпуль» единственный мяч забил еще в первом тайме. Он на счету венгерского хавбека Доминика Собослаи.
В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 3 виктории. Забила в них команда 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей мерсисайдцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.
Поединки с «канонирами» для команды в последнее время проходят неудачно. Из 5 последних матчей выигран всего 1 при 2 поражениях.
Наверняка «Ливерпуль» будет максимально активен в атаке. Да и быстроногий Мохаммед Салах на месте, и явно проявит свои лучшие качества.
«Арсенал»
Турнирное положение: Лондонцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в АПЛ.
При этом «Арсенал» в 38 поединках наколотил 91 мяч. Да и пропускала команда в среднем менее гола за матч — 29 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В двух спаррингах «пушкари» по разу победили и сыграли вничью.
При этом «Арсенал» лишь в серии пенальти одолел «Борнмут». А вот с «Манчестер Юнайтед» команда Микеля Артеты справилась (2:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 викториями. В этих поединках она отличилась 9 мячами при лишь 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма квалифицированный. Да и с реализацией у «канониров» полнейший порядок.
Да и вообще, «Арсенал» не проигрывает еще с середины апреля. После того команда Артеты неизменно побеждала.
Последняя очная встреча с мерсисайдцами получилась для команды успешной. В феврале «канониры» переиграли соперника (3:1).
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и по игре команда Артеты выглядит весьма монолитно.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Арсенал» не проигрывает с середины апреля
- Мерсисайдцы не пропускали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 3.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.50.
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Прогноз: «Ливерпуль» прекрасно атакует, да и лидеры команды в строю.
Мерсисайдцы способны прибавить по ходу встречи, да и имеют в своем составе опытных исполнителей.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.61