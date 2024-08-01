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    Сумеет ли «Ливерпуль» одолеть «канониров»?

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Арсенал»
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    Вирджил ван Дейк
    1 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 01 Августа 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 02:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. Мерсисайдцы финишировали на 3 месте в АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял 86 мячей. А вот пропускала команда достаточно часто — 41 мяч.

    Ливерпуль — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Мерсисайдцы уже начали серию контрольных поединков. В первом из них команда минимально переиграла «Бетис».

    Причем «Ливерпуль» единственный мяч забил еще в первом тайме. Он на счету венгерского хавбека Доминика Собослаи.

    В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 3 виктории. Забила в них команда 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей мерсисайдцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

    Поединки с «канонирами» для команды в последнее время проходят неудачно. Из 5 последних матчей выигран всего 1 при 2 поражениях.

    Наверняка «Ливерпуль» будет максимально активен в атаке. Да и быстроногий Мохаммед Салах на месте, и явно проявит свои лучшие качества.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: Лондонцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в АПЛ.

    При этом «Арсенал» в 38 поединках наколотил 91 мяч. Да и пропускала команда в среднем менее гола за матч — 29 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В двух спаррингах «пушкари» по разу победили и сыграли вничью.

    При этом «Арсенал» лишь в серии пенальти одолел «Борнмут». А вот с «Манчестер Юнайтед» команда Микеля Артеты справилась (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 викториями. В этих поединках она отличилась 9 мячами при лишь 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма квалифицированный. Да и с реализацией у «канониров» полнейший порядок.

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    Да и вообще, «Арсенал» не проигрывает еще с середины апреля. После того команда Артеты неизменно побеждала.

    Последняя очная встреча с мерсисайдцами получилась для команды успешной. В феврале «канониры» переиграли соперника (3:1).

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и по игре команда Артеты выглядит весьма монолитно.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Арсенал» не проигрывает с середины апреля

    • Мерсисайдцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.50.

    Прогноз: «Ливерпуль» прекрасно атакует, да и лидеры команды в строю.

    Мерсисайдцы способны прибавить по ходу встречи, да и имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.61

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ливерпуль» одолеть «канониров»?
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