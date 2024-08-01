1 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. Мерсисайдцы финишировали на 3 месте в АПЛ.

При этом «Ливерпуль» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял 86 мячей. А вот пропускала команда достаточно часто — 41 мяч.

Последние матчи: Мерсисайдцы уже начали серию контрольных поединков. В первом из них команда минимально переиграла «Бетис».

Причем «Ливерпуль» единственный мяч забил еще в первом тайме. Он на счету венгерского хавбека Доминика Собослаи.

В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 3 виктории. Забила в них команда 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей мерсисайдцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

Поединки с «канонирами» для команды в последнее время проходят неудачно. Из 5 последних матчей выигран всего 1 при 2 поражениях.

Наверняка «Ливерпуль» будет максимально активен в атаке. Да и быстроногий Мохаммед Салах на месте, и явно проявит свои лучшие качества.

«Арсенал»

Турнирное положение: Лондонцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в АПЛ.

При этом «Арсенал» в 38 поединках наколотил 91 мяч. Да и пропускала команда в среднем менее гола за матч — 29 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В двух спаррингах «пушкари» по разу победили и сыграли вничью.

При этом «Арсенал» лишь в серии пенальти одолел «Борнмут». А вот с «Манчестер Юнайтед» команда Микеля Артеты справилась (2:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 викториями. В этих поединках она отличилась 9 мячами при лишь 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма квалифицированный. Да и с реализацией у «канониров» полнейший порядок.

Да и вообще, «Арсенал» не проигрывает еще с середины апреля. После того команда Артеты неизменно побеждала.

Последняя очная встреча с мерсисайдцами получилась для команды успешной. В феврале «канониры» переиграли соперника (3:1).

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и по игре команда Артеты выглядит весьма монолитно.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл в 2 своих последних поединках

«Арсенал» не проигрывает с середины апреля

Мерсисайдцы не пропускали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.50.

Прогноз: «Ливерпуль» прекрасно атакует, да и лидеры команды в строю.

Мерсисайдцы способны прибавить по ходу встречи, да и имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.61