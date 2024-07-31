Спартак Трнава
Сараево
«Спартак» Трнава
Турнирное положение: «Спартак» Трнава вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Словакии.
В первой игре данного этапа отбора команда разошлась миром с нынешним соперником с результатом 0:0, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.
Спартак Трнава — Сараево: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого тура нового розыгрыша словацкого первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Тренчином» (0:0).
Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, при одном поражении.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и контрольных) «Спартак» Трнава ни разу не победил лишь четырех поражениях и трех ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива, который рискует не выйти в следующий круг турнира, но на своем поле у него, безусловно, есть неплохие шансы на успех.
В двух официальных матчах нового сезона команда пока не забивала.
«Сараево»
Турнирное положение: «Сараево» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Боснии и Герцеговины.
Команда в первом раунде отбора еврокубка смогла пройти казахстанский «Актобе». После победы 1:0 на выезде она проиграла дома со счетом 2:3, но победила по пенальти.
Последние матчи: в своей последней игре команда сыграла вничью как раз с нынешним соперником на своем поле со счетом 0:0.
Эта мировая прервала победную мини-серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций новой кампании.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Сараево» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Три гола команды в матчах квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Спартака» Трнавы хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Спартак» Трнава сыграл вничью
- в трех последних матчах «Сараево» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Сараево» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних поединках.
В то же время, в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей было именно так.
Ставка: «Спартак» Трнава не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.12