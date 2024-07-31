31 июля в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Спартак» Трнава и «Сараево». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Трнава — «Сараево», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: «Спартак» Трнава вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Словакии.

В первой игре данного этапа отбора команда разошлась миром с нынешним соперником с результатом 0:0, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого тура нового розыгрыша словацкого первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Тренчином» (0:0).

Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, при одном поражении.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и контрольных) «Спартак» Трнава ни разу не победил лишь четырех поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива, который рискует не выйти в следующий круг турнира, но на своем поле у него, безусловно, есть неплохие шансы на успех.

В двух официальных матчах нового сезона команда пока не забивала.

«Сараево»

Турнирное положение: «Сараево» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Боснии и Герцеговины.

Команда в первом раунде отбора еврокубка смогла пройти казахстанский «Актобе». После победы 1:0 на выезде она проиграла дома со счетом 2:3, но победила по пенальти.

Последние матчи: в своей последней игре команда сыграла вничью как раз с нынешним соперником на своем поле со счетом 0:0.

Эта мировая прервала победную мини-серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций новой кампании.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Сараево» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Три гола команды в матчах квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Спартака» Трнавы хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Спартак» Трнава сыграл вничью

в трех последних матчах «Сараево» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Сараево» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних поединках.

В то же время, в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей было именно так.

Ставка: «Спартак» Трнава не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.12