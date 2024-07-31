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    Пройдет ли «Спартак» Трнава «Сараево»?

    «Спартак» Трнава — «Сараево». Прогноз и ставки (к. 1.82) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги конференций, 31 июля 2024 года

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    Филип Азанго («Спартак» Трнава)
    31 июля в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Спартак» Трнава и «Сараево». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Трнава — «Сараево», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Спартак Трнава

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Спартак Трнава 21:30 Сараево

    Сараево

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Спартак» Трнава

    Турнирное положение: «Спартак» Трнава вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Словакии.

    В первой игре данного этапа отбора команда разошлась миром с нынешним соперником с результатом 0:0, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.

    Спартак Трнава — Сараево: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого тура нового розыгрыша словацкого первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Тренчином» (0:0).

    Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, при одном поражении.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и контрольных) «Спартак» Трнава ни разу не победил лишь четырех поражениях и трех ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива, который рискует не выйти в следующий круг турнира, но на своем поле у него, безусловно, есть неплохие шансы на успех.

    В двух официальных матчах нового сезона команда пока не забивала.

    «Сараево»

    Турнирное положение: «Сараево» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Боснии и Герцеговины.

    Команда в первом раунде отбора еврокубка смогла пройти казахстанский «Актобе». После победы 1:0 на выезде она проиграла дома со счетом 2:3, но победила по пенальти.

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    • Последние матчи: в своей последней игре команда сыграла вничью как раз с нынешним соперником на своем поле со счетом 0:0.

    Эта мировая прервала победную мини-серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций новой кампании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Сараево» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Три гола команды в матчах квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Спартака» Трнавы хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Спартак» Трнава сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Сараево» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Сараево» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних поединках.

    В то же время, в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей было именно так.

    Ставка: «Спартак» Трнава не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.12

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    «Спартак» Трнава — «Сараево»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Спартак» Трнава «Сараево»?
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