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    «Балкани» обыграют мальтийцев

    «Хамрун Спартанс» — «Балкани». Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 30 июля 2024 года

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    «Балкани»
    30 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хамрун Спартанс» и «Балкани». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун Спартанс» — «Балкани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •  Хамрун Спартанс 21:00 Балкани

    Балкани

  • Сува-Река
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    «Хамрун Спартанс»

    Турнирное положение: Мальтийцы уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов. В серии пенальти команда уступила люксембургскому «Линкольну».

    При этом «Хамрун Спартанс» в первом матче с «Балканами» отстоял ничью. Соперники так и не смогли открыть счет.

    Хамрун Спартанс — Балкани: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: А вот свой единственный спарринг команда провела продуктивно. «Хамрун Спартанс» переиграл «Слиму» (3:1).

    Правда, с реализацией у команды явно не все позитивно. В трех своих последних поединках команда забила всего 1 мяч.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хамрун Спартанс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь выгодно. Да и в плане реализации мальтийцы смотрятся не особо грозно.

    При этом «Хамрун Спартанс» вполне способен прибавить. Да и проходить скромных косоваров команде вполне по силам.

    Очевидно, что мальтийцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что наверняка стоит ждать от них агрессивных атак.

    «Балкани»

    Турнирное положение: «Балкани» уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов. В серии пенальти косовары уступили андоррской «Санта-Коломе».

    Причем «Балкани» выиграл у андоррцев в первом матче (2:1). Однако ответный поединок был проигран с таким же счетом.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с приличными соперниками даются ей весьма непросто.

    В двух своих последних поединках косовары не смогли добиться победы. Причем в этих матчах игроки команды отличились всего 1 точным ударом.

    В 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки «Балкани» отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Косовары нынче переживают явный кризис жанра. Да и реализация хромает на обе ноги.

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    Проблемы с созиданием никуда не запропастились. Да и в первом матче с мальтийцами (0:0) команда не реализовала пенальти.

    Ничья в первой встрече для «Балкани» получилась драматичной. Так что ответный поединок кососвары намерены провести куда более продуктивно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно идти вперед. Вот только оборона косоваров слишком часто совершает результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • Косовары не побеждали в 2 своих последних поединках

    • «Хамрун Спартанс» в 3 последних матчах забил всего 1 мяч

    • Первый поединок соперников принес сухой паритет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.52.

    Прогноз: Косовары по игре выглядят монолитнее мальтийцев, и явно будут активно атаковать.

    Мальтийцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Победа «Балкани» за 2.59.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Хамрун Спартанс» — «Балкани»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Балкани» обыграют мальтийцев
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