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    Газзаев-младший обидит «Аланию»

    «Алания» — «Родина». Ставки (к. 2.64) и прогноз на Первую лигу 28 июля 2024 года

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    «Алания»
    28 июля в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 28 Июля 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 19:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: «Алания» явно поборется за выход в стыки. Владикавказцам не хватает солидности, но желания — хоть отбавляй.

    При этом «Алания» стартовала в первенстве весьма неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 4 очка.

    Алания — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в двух первых поединках команда не пропустила ни разу. А вот отличились «барсы» всего одним забитым мячом.

    В стартовом поединке «Алания» подписала мировую с «Уфой» (0:0). А вот затем на выезде минимально была обыграна «Тюмень».

    Вообще, в 5 своих последних матчах осетины выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Владикавказцы начали за здравие. Правда, пока непонятно, за счет чего команда продолжит свой подъем наверх по таблице. Кадровый ресурс весьма скромен…

    Поединки против «Родины» для команды традиционно складываются сложно. В 4 очных встречах «Алания» выиграла и проиграла по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке «барсы» надеются поднатореть.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи намерены побороться за выход в РПЛ. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

    Причем «Родина» стартовало весьма неплохо. Команда Владимира Газзаева в 2 турах набрала 4 очка, не пропустив в свои ворота ни разу.

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    • Последние матчи: в межсезонье «Родина» успела удивить победой в спарринге над «Локомотивом» (1:0). Да и в первой лиге команда уже оббилась.

    Причем интересная по именам команда Газзаева-младшего способна еще прибавить. Да и новички сходу вписались в игру москвичей.

    Вообще, в 5 последних матчах «Родина» выиграла 3 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания москвичи постепенно будут прибавлять.

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    Москвичи не пропускали в 4 своих последних поединках. Да и авторитетный Хосе Рейна уже успел отличиться в минувшем туре первенства, принеся команде победу над «СКА-Хабаровском» (1:0).

    До того команда дала бой сильной «Балтике». Вот только тот поединок завершился итоговым сухим паритетом.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и фактор наличия Рейны может стать решающим.

    Статистика для ставок

    • «Алания» и «Родина» еще не пропускали в текущем первенстве

    • «Родина» не пропускала в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в двух первых турах забили всего по голу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

    Прогноз: Москвичи выглядят монолитнее соперника, плюс имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Родина» явно поборется за повышение в классе, да и состав «Алании» по именам не особо впечатляет.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Алания» — «Родина»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. Газзаев-младший обидит «Аланию»
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