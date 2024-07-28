28 июля в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Алания» явно поборется за выход в стыки. Владикавказцам не хватает солидности, но желания — хоть отбавляй.

При этом «Алания» стартовала в первенстве весьма неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 4 очка.

Последние матчи: в двух первых поединках команда не пропустила ни разу. А вот отличились «барсы» всего одним забитым мячом.

В стартовом поединке «Алания» подписала мировую с «Уфой» (0:0). А вот затем на выезде минимально была обыграна «Тюмень».

Вообще, в 5 своих последних матчах осетины выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Владикавказцы начали за здравие. Правда, пока непонятно, за счет чего команда продолжит свой подъем наверх по таблице. Кадровый ресурс весьма скромен…

Поединки против «Родины» для команды традиционно складываются сложно. В 4 очных встречах «Алания» выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке «барсы» надеются поднатореть.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи намерены побороться за выход в РПЛ. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

Причем «Родина» стартовало весьма неплохо. Команда Владимира Газзаева в 2 турах набрала 4 очка, не пропустив в свои ворота ни разу.

Последние матчи: в межсезонье «Родина» успела удивить победой в спарринге над «Локомотивом» (1:0). Да и в первой лиге команда уже оббилась.

Причем интересная по именам команда Газзаева-младшего способна еще прибавить. Да и новички сходу вписались в игру москвичей.

Вообще, в 5 последних матчах «Родина» выиграла 3 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания москвичи постепенно будут прибавлять.

Москвичи не пропускали в 4 своих последних поединках. Да и авторитетный Хосе Рейна уже успел отличиться в минувшем туре первенства, принеся команде победу над «СКА-Хабаровском» (1:0).

До того команда дала бой сильной «Балтике». Вот только тот поединок завершился итоговым сухим паритетом.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и фактор наличия Рейны может стать решающим.

Статистика для ставок

«Алания» и «Родина» еще не пропускали в текущем первенстве

«Родина» не пропускала в 4 своих последних матчах

Обе команды в двух первых турах забили всего по голу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

Прогноз: Москвичи выглядят монолитнее соперника, плюс имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

«Родина» явно поборется за повышение в классе, да и состав «Алании» по именам не особо впечатляет.

Ставка: Победа «Родины» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18