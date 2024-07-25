Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Стьярнан» — «Пайде». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Стьярнан» — «Пайде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Стьярнан»

Турнирная таблица: В чемпионате Исландии «Стьярнан» занимает 6 место, набрав 20 очков: 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре внутреннего первенства «Стьярнан» одержал победу над командой «Филкир» (2:0).

Что касается еврокубков, то в первом отборочном раунде Лиги конференций исландцы выиграли у «Линфилда» (2:0 — победа дома, 2:3 — проигрыш в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках.

«Пайде»

Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 21 тура, «Пайде» нанёс поражение клубу «Калев Таллин» (3:1). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 35 баллов.

Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уельса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.

В ответной встрече была зафиксирована ничья (1:1). «Пайде» удалось пробиться в овертайм благодаря голу в овертайме, на 120-й решающий мяч забил Хоим.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пайде» не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги конференций, уступив фарерцам из «Б-36» (0:2 — поражение в дополнительное время).

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках

«Пайде» вышел во 2-й раунд Лиги чемпионов, обыграв «Б-36» в дополнительное время (2:0)

«Стьярнан» — «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Пайде» — в 4.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.12 соответственно.

Прогноз: «Стьярнан» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Стьярнан» с форой (-1) с коэффициентом 2.09.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 2 гола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.70.