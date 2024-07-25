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    «Стьярнан» — «Пайде». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Стьярнан» — «Пайде»
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    «Андерлехт» — «Пайде»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Стьярнан» — «Пайде». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Стьярнан» — «Пайде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Стьярнан»

    Турнирная таблица: В чемпионате Исландии «Стьярнан» занимает 6 место, набрав 20 очков: 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре внутреннего первенства «Стьярнан» одержал победу над командой «Филкир» (2:0).

    Что касается еврокубков, то в первом отборочном раунде Лиги конференций исландцы выиграли у «Линфилда» (2:0 — победа дома, 2:3 — проигрыш в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках.

    «Пайде»

    Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 21 тура, «Пайде» нанёс поражение клубу «Калев Таллин» (3:1). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 35 баллов.

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    • Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уельса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.

    В ответной встрече была зафиксирована ничья (1:1). «Пайде» удалось пробиться в овертайм благодаря голу в овертайме, на 120-й решающий мяч забил Хоим.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пайде» не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги конференций, уступив фарерцам из «Б-36» (0:2 — поражение в дополнительное время).

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках

    • «Пайде» вышел во 2-й раунд Лиги чемпионов, обыграв «Б-36» в дополнительное время (2:0)

    • «Стьярнан» — «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Пайде» — в 4.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: «Стьярнан» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Стьярнан» с форой (-1) с коэффициентом 2.09.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 2 гола.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.70.

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    «Стьярнан» — «Пайде»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Исландскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?
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