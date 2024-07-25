Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Иберия» — «Партизани». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Партизани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Иберия»

Турнирная таблица: «Иберия» — обладатель Кубка Грузии, в финале «Сабуртало» (экс-название команды) одержало победу над «Динамо» Батуми (1:0). Эта победа позволило «Иберии» квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

Последние матчи: В сезоне 2024 грузинского первенства участник Лиги конференций идёт на 3 месте с 32 набранными очками. В 18 туре высшей лиги «Иберия» уступила «Самгурали» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

«Партизани»

Турнирная таблица: В чемпионате Албании «Партизани» занял итоговое 2 место с 63 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Партизани» одержал победу над мальтийским клубом «Марсакслокк» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Партизани» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде белорусскому БАТЭ (1:1 — дома, 0:2 — в гостях).

Потом было участие в Лиге конференций, в третьем по значимости турнире «Партизани» смог пройти два раунда, обыграв «Атлетик» из Андорры, «Валмиеру» из Латвии, но потом уступил «Астане» из Казахстана.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

В 2022 «Иберия» и «Партизани» играли в квалификации Лиги конференций

По сумме двух встреч счет был ничейным (1:1). «Иберия» выиграла дуэль по пенальти (5:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Иберия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.20, а победа «Партизани» — в 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.22 и 1.64 соответственно.

Прогноз: «Иберия» к поединку против албанского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе хозяев.

Ставка: Победа «Иберии» с коэффициентом 2.47.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.88.