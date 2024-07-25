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    «Иберия» добьётся уверенной победы?

    «Иберия» — «Партизани». Прогноз и ставки (к. 2.47) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Иберия» — «Партизани»
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    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Иберия» — «Партизани». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Партизани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •  Иберия 1999 19:00 Партизани

    Партизани

  • Тирана
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    «Иберия»

    Турнирная таблица: «Иберия» — обладатель Кубка Грузии, в финале «Сабуртало» (экс-название команды) одержало победу над «Динамо» Батуми (1:0). Эта победа позволило «Иберии» квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

    Последние матчи: В сезоне 2024 грузинского первенства участник Лиги конференций идёт на 3 месте с 32 набранными очками. В 18 туре высшей лиги «Иберия» уступила «Самгурали» (1:2).

    Иберия 1999 — Партизани: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

    «Партизани»

    Турнирная таблица: В чемпионате Албании «Партизани» занял итоговое 2 место с 63 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Партизани» одержал победу над мальтийским клубом «Марсакслокк» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Партизани» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде белорусскому БАТЭ (1:1 — дома, 0:2 — в гостях).

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    Потом было участие в Лиге конференций, в третьем по значимости турнире «Партизани» смог пройти два раунда, обыграв «Атлетик» из Андорры, «Валмиеру» из Латвии, но потом уступил «Астане» из Казахстана.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

    • В 2022 «Иберия» и «Партизани» играли в квалификации Лиги конференций

    • По сумме двух встреч счет был ничейным (1:1). «Иберия» выиграла дуэль по пенальти (5:4)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Иберия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.20, а победа «Партизани» — в 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.22 и 1.64 соответственно.

    Прогноз: «Иберия» к поединку против албанского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе хозяев.

    Ставка: Победа «Иберии» с коэффициентом 2.47.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.88.

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