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    «Ягеллония» зацепится за победу в Литве?

    «Паневежис» — «Ягеллония». Прогноз и ставки (к. 2.10) на Лигу чемпионов 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Паневежис» — «Ягеллония»
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    «Ягеллония»
    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч «Паневежис» — «Ягеллония». Начало — в 18:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Паневежис

  • Паневежис
    •  Паневежис 18:30 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
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    «Паневежис»

    Турнирная таблица: Чемпион Литвы «Паневежис» крайне неудачно проводит сезон-2024, опустившись на последнее место в чемпионате с активом в 21 очко.

    Последние матчи: В субботу, 20 июля литовский клуб сыграл матч 23 тура и проиграл одному из лидеров первенства «Кауно Жальгирис» (1:2).

    Паневежис — Ягеллония: коэффициенты букмекеров

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    В Лиге чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Хоть «Паневежис» и смог добиться успеха в первом квалификационном раунде Лиге чемпионов, но литовцы в последнее время играют со знаком минус. За последние пять игр «Паневежис» проиграл три матча, а именно «Кауно Жальгирис» (1:2), «Хегельманн» (0:1) и «Банге» (0:1).

    «Ягеллония»

    Турнирная таблица: «Ягеллония» с победы стартовала в чемпионате Польши, выиграв в 1 туре у команды «Пуща» (2:0).

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    • Последние матчи: «Ягеллония» получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов без участия первом.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: «Ягеллония» одержала вторую победу подряд, польский коллектив перед стартом официального сезона в Лиге чемпионов и чемпионате Польши провёл 4 товарищеские матчи: «Кауно Жальгирис» (2:0), «Легия» (0:2), «Медзь Легница» (3:1), «Сигма» (1:1).

    Статистика для ставок

    • Результат последних пяти игр «Паневежиса»: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения

    • Победная серия «Ягеллонии» составляет 2 матча

    • Ранее «Паневежис» и «Ягеллония» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.43, а победа «Паневежиса» — в 5.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: «Ягеллония» не должна столкнуться с проблемами в предстоящем противостоянии с «Паневежисом».

    Ставка: Фора «Ягеллонии» (-1) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: В матчах с участием «Паневежиса» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Паневежис» — «Ягеллония»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ягеллония» зацепится за победу в Литве?
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