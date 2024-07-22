22 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» и «Перджолеттезе». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Перджолеттезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: МИBkfyws провели блестящий минувший сезон. Команда Симоне Индзаги уверенно выиграла Серию А.

При этом «Интер» опередил ближайшего конкурента на 19 очков. Да и оборона миланцев действовала как часы: всего 22 пропущенных мяча в 38 матчах.

Последние матчи: Миланцы провели всего один контрольный поединок. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

Спарринг с «Лугано» завершился для команды натужной викторией (3:2). Причем дубль оформил новичок Мехди Тареми.

В 5 своих последних матчах «Интер» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Симоне Индзаги имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Да и с каждым матчем миланцы явно будут прибавлять.

Год назад миланцы уже играли с «Перджолеттезе». Тогда они буквально смяли оппонента, отправив в его ворота 10 безответных мячей.

Наверняка миланцы будут максимально агрессивны в атаке. Да и состав команды по именам выглядит вполне солидно.

«Перджолеттезе»

Турнирное положение: Эта команда выступает в Серии С. «Перджолеттезе» финишировал там на 14 месте.

При этом «Перджолеттезе» не столь уверенно выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды забили 44 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и без полноценной игровой практики ей будет непросто.

При этом «Перджолеттезе» не проигрывает 4 матча кряду. В своем последнем матче команда минимально одолела «Джану Эрминио».

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у скромного клуба столь же скромный. Да и тягаться с чемпионом Италии ей будет почти нереально.

Плюс ко всему, на номинальных гостей явно будет давить авторитет соперника. Да и опыта матчей с оппонентами такими уровня им явно не хватает.

И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Перджолеттезе» явно постарается проявить себя максимально выгодно.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать сугубо от обороны. Вот только главной их задачей будет пропустить по минимуму.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывает в 4 матчах кряду

«Перджолеттезе» в среднем забивает примерно гол за матч

«Перджолеттезе» год назад пропустил от «Интера» 10 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 8.22, а победа оппонента — в скромные 13.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.59.

Прогноз: «Интер» весьма силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.

Команда Симоне Индзаги явно способна поднатореть в плане реализации, чем и займется в этом поединке.

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.25