ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных? Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича
  • 22:28
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро
  • 21:39
    • Официально: Гринвуд — игрок «Марселя»
  • 20:23
    • Савио стал футболистом «Манчестер Сити»
  • 20:08
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2024/25
  • 19:01
    • Надаль вышел в третий круг турнира в Бостаде
  • 18:48
    • Стали известны судьи на 1-й тур РПЛ
    Все новости спорта

    «Волки» полакомятся бельгийцами

    «Андерлехт» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.22) на товарищеский матч

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Андерлехт Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Вольфсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вольфсбург»
    20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Андерлехт» и «Вольфсбург». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2024 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 14:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: Венский клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла итоговое 3 место.

    При этом «Андерлехт» на 4 очка отстал от чемпиона «Брюгге». Да и в финальной группе команда забила всего 12 мячей в 10 поединках.

    Последние матчи: Брюссельцы уже провели 4 спарринга. В них команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Последний контрольный поединок завершился поражением от «Браги» (1:2). А вот до того брюссельцы уверенно переиграли ПСВ (3:0).

    В 5 своих последних матчах «Андерлехт» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бельгийцы достаточно сильны, вот только стабильность не является их союзником. Да и последнее поражение обнажило ряд проблем в игре команды.

    С «Вольфсбургом» брюссельцы пересекались лишь однажды. Десять лет назад «Андерлехт» в спарринге уступил «волкам» (2:3).

    Наверняка бельгийцы не собираются отсиживаться в обороне. Да и оппонент пока только начинает свою серию контрольных матчей.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Вольфсбург» финишировал лишь на 12 месте в Бундеслиге.

    При этом «Вольфсбург» пропускал уж слишком часто. В 34 поединках чемпионата тылы команды дали результативный сбой 56 раз.

  • Ранний взгляд на ЧМ-2026: Испания — фаворит, «последний танец» Месси и изнуряющая жара
  • Несколько слишком ранних прогнозов на мундиаль, который пройдет через два года на североамериканском континенте
  • 17/07/2024

    • Последние матчи: А вот игровой практики команде нынче недостает. Встреча с бельгийцами лишь открывает серию спаррингов.

    При этом «Вольфсбург» в среднем забивает чуть больше гола за матч. В 34 матчах прошедшего сезона команда отличилась 41 забитым мячом.

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что «волки» лишь тренировались. Так что в этой встрече предстанут темной лошадкой.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Среди новичков выделяется Мохамед Амура. Алжирский форвард в прошлом сезоне набил 18 мячей за «Юнион».

    И уж наверняка «Вольфсбург» будет пытаться доминировать и в этой встрече. Даже без игровой практики «волки» выглядят монолитнее.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и бельгийского оппонента едва ли можно считать стабильным.

    Статистика для ставок

    • «Андерлехт» выиграл в 3 из 4 летних спаррингов

    • «Вольфсбург» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Андерлехт» неизменно забивал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.78 и 2.17.

    Прогноз: «Волки» крепки в любом кадровом виде, и явно будут активно атаковать.

    «Андерлехт» не особенно стабилен, да и в своем последнем спарринге выглядел не столь выгодно.

    Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Вила Нова — Сантос-СП
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Новоризонтино — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Серро Портеньо — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ЛДУ Кито — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аванесян — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шрамкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ламенс — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Циципас — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дардери — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шарма — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аякс — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Андерлехт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» полакомятся бельгийцами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры