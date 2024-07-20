20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Андерлехт» и «Вольфсбург». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Турнирное положение: Венский клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла итоговое 3 место.

При этом «Андерлехт» на 4 очка отстал от чемпиона «Брюгге». Да и в финальной группе команда забила всего 12 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: Брюссельцы уже провели 4 спарринга. В них команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

Последний контрольный поединок завершился поражением от «Браги» (1:2). А вот до того брюссельцы уверенно переиграли ПСВ (3:0).

В 5 своих последних матчах «Андерлехт» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бельгийцы достаточно сильны, вот только стабильность не является их союзником. Да и последнее поражение обнажило ряд проблем в игре команды.

С «Вольфсбургом» брюссельцы пересекались лишь однажды. Десять лет назад «Андерлехт» в спарринге уступил «волкам» (2:3).

Наверняка бельгийцы не собираются отсиживаться в обороне. Да и оппонент пока только начинает свою серию контрольных матчей.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Вольфсбург» финишировал лишь на 12 месте в Бундеслиге.

При этом «Вольфсбург» пропускал уж слишком часто. В 34 поединках чемпионата тылы команды дали результативный сбой 56 раз.

Последние матчи: А вот игровой практики команде нынче недостает. Встреча с бельгийцами лишь открывает серию спаррингов.

При этом «Вольфсбург» в среднем забивает чуть больше гола за матч. В 34 матчах прошедшего сезона команда отличилась 41 забитым мячом.

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «волки» лишь тренировались. Так что в этой встрече предстанут темной лошадкой.

Среди новичков выделяется Мохамед Амура. Алжирский форвард в прошлом сезоне набил 18 мячей за «Юнион».

И уж наверняка «Вольфсбург» будет пытаться доминировать и в этой встрече. Даже без игровой практики «волки» выглядят монолитнее.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и бельгийского оппонента едва ли можно считать стабильным.

Статистика для ставок

«Андерлехт» выиграл в 3 из 4 летних спаррингов

«Вольфсбург» уступил в 2 своих последних матчах

«Андерлехт» неизменно забивал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.78 и 2.17.

Прогноз: «Волки» крепки в любом кадровом виде, и явно будут активно атаковать.

«Андерлехт» не особенно стабилен, да и в своем последнем спарринге выглядел не столь выгодно.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31