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    «Викингур» сможет склонить чашу весов в свою пользу?

    «Викингур» — «Лиепая». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 июля 2024 года

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    «Шэмрок Роверс» — «Викингур»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Викингур» — «Лиепая». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Лиепая», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Викингур

  • Гота
    •  Викингур 21:00 Лиепая

    Лиепая

  • Латвия. Высшая лига
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    «Викингур»

    Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Викингур» стал серебряным призёром, набрав 60 очков. Это на 7 пунктов меньше, чем у чемпиона «Клаксвика».

    В самом разгаре новый сезон в чемпионате Фарер, «Викингур» пока лидирует в чемпионской гонке, опережая конкурентов на 6 пунктов. В 16 туре внутреннего первенства «Викингур» переиграл «Торсхавн» (2:0).

    Викингур — Лиепая: коэффициенты букмекеров

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  • 1.514.145.46Бонус180%
    •

    Последние матчи: В матче первого раунда Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с латвийским клубом «Лиепая» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Викингур» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Интеру» из Андорры (1:1 — дома, 1:2 — в гостях).

    «Лиепая»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне латвийского чемпионата «Лиепая» заняла 5 место, заработав 51 балл.

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  • Вчера

    • В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Лиепая» занимает последнее 10 место в турнирной таблице с активом 15 пунктов. В рамках 22 тура участник Лиги конференций потерпел сокрушительное поражение в поединке против «Риги» (0:3).

    Последние матчи: К слову, в матче Лиги конференций против «Викингура», футболистам «Лиепая» удалось уйти от поражения, благодаря голу черногорского защитника Марко Шимича на 55-й минуте.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Лиепая» не играла в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • «Викингур» не проигрывает на протяжении шести матчей: 5 побед и 1 ничья

    • «Лиепая» прервала безвыигрышную серию, которая состояла из 7 матчей

    • «Лиепая» — «Викингур» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.10, а победа «Лиепаи» — в 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Матчи с участием «Лиепаи» и «Викингура» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты латвийского и фарерского клубов забивают.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75.

    Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

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    «Викингур» — «Лиепая»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Викингур» сможет склонить чашу весов в свою пользу?
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