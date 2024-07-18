Викингур
Лиепая
«Викингур»
Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Викингур» стал серебряным призёром, набрав 60 очков. Это на 7 пунктов меньше, чем у чемпиона «Клаксвика».
В самом разгаре новый сезон в чемпионате Фарер, «Викингур» пока лидирует в чемпионской гонке, опережая конкурентов на 6 пунктов. В 16 туре внутреннего первенства «Викингур» переиграл «Торсхавн» (2:0).
Викингур — Лиепая: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В матче первого раунда Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с латвийским клубом «Лиепая» (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Викингур» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Интеру» из Андорры (1:1 — дома, 1:2 — в гостях).
«Лиепая»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне латвийского чемпионата «Лиепая» заняла 5 место, заработав 51 балл.
В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Лиепая» занимает последнее 10 место в турнирной таблице с активом 15 пунктов. В рамках 22 тура участник Лиги конференций потерпел сокрушительное поражение в поединке против «Риги» (0:3).
Последние матчи: К слову, в матче Лиги конференций против «Викингура», футболистам «Лиепая» удалось уйти от поражения, благодаря голу черногорского защитника Марко Шимича на 55-й минуте.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Лиепая» не играла в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Викингур» не проигрывает на протяжении шести матчей: 5 побед и 1 ничья
- «Лиепая» прервала безвыигрышную серию, которая состояла из 7 матчей
- «Лиепая» — «Викингур» (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.10, а победа «Лиепаи» — в 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.05 соответственно.
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Прогноз: Матчи с участием «Лиепаи» и «Викингура» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты латвийского и фарерского клубов забивают.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75.
Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.