Заразит ли «Куяба» ничейным синдромом «Байю»?

«Байя» на своем поле примет «Куяба» в 17-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 17 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Куяба», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: По итогам 16-ти туров бразильской Серии А «Байя» занимает четверое место с 30 баллами и разницей мячей 26-19.

Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям третьему в таблице «Палмейрасу» и второму «Ботафого», а также лидеру «Фламенго».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А набрал три очка. На чужом поле он обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).

Этот успех стал для коллектива четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Давид Дуарте и Николас Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках «Байя» выиграл четырежды при трех поражениях и одной ничьей.

Несмотря на 50%-й показатель побед по ходу этой серии, коллектив не просто пребывает в зоне Кубка Либертадорес, а даже борется за титул.

Эвералдо — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

Команда находится вне зоны вылета и на два балла опережает «трясину», а также на пять очков отстает от зоны Южноамериканского кубка.

Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью на чужом поле, где поделил очки с «Фламенго» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Куяба» ни разу не выиграла при четырех ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которым в очередной раз остается уповать только на ничью.

Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Байи» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Байи» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Куяба» сыграла вничью.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Байя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.70, победа «Куябы» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

При этом в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Байи».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55