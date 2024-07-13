Заразит ли «Куяба» ничейным синдромом «Байю»?

Баия
Куяба
«Байя»
Турнирное положение: По итогам 16-ти туров бразильской Серии А «Байя» занимает четверое место с 30 баллами и разницей мячей 26-19.
Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям третьему в таблице «Палмейрасу» и второму «Ботафого», а также лидеру «Фламенго».
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А набрал три очка. На чужом поле он обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).
Этот успех стал для коллектива четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Давид Дуарте и Николас Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках «Байя» выиграл четырежды при трех поражениях и одной ничьей.
Несмотря на 50%-й показатель побед по ходу этой серии, коллектив не просто пребывает в зоне Кубка Либертадорес, а даже борется за титул.
Эвералдо — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
«Куяба»
Турнирное положение: «Куяба» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.
Команда находится вне зоны вылета и на два балла опережает «трясину», а также на пять очков отстает от зоны Южноамериканского кубка.
Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью на чужом поле, где поделил очки с «Фламенго» (1:1).
Эта мировая стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Куяба» ни разу не выиграла при четырех ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которым в очередной раз остается уповать только на ничью.
Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Байи» забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Байи» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Куяба» сыграла вничью.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Байя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.70, победа «Куябы» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.
При этом в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Байи».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55