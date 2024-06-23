23 июня в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Шотландия и Венгрия. Начало игры — в 22:00 мск. Шотландия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы занимают 3-е место в группе А на Евро-2024 после 2-х туров. Сборная набрала только 1 очко за 2 сыгранных матча, но все равно имеет шанс выйти из группы.

Если Шотландия победит Венгрию в предстоящем матче группового этапа, а Швейцария проиграет Германии, то у шотландцев будут высокие шансы на выход в плей-офф.

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Последние матчи: В прошедшем туре группового этапа Евро-2024 Шотландия сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Шотландцы могли и проиграть матч, но арбитр в том матче дважды отменил голы швейцарцев из-за офсайдов.

В 1-м матче группового этапа Шотландия крупно уступила Германии (1:5). В той встрече «бундестим» в общем-то и не чувствовала сильного сопротивления.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: Райан Портеус (красная карточка) и Киран Тирни (травма).

Ориентировочный состав: Ганн; Хенли, Маккена; Ролстон, Макгрегор, Гилмор, Робертсон; Мактоминей, Адамс, Макгинн.

Состояние команды: Шотландцы показали неплохой футбол во 2-м туре, навязали борьбу Швейцарии и отобрали у них очки. Сможет ли Шотландия одолеть Венгрию в предстоящем матче? У сборной есть все шансы для этого.

Венгрия

Турнирное положение: Пока что венгерская сборная — главный аутсайдер группы А на Евро-2024. Венгрия после 2-х туров занимает последнее 4-е место без набранных очков.

Последние матчи: В прошедшей встрече Евро-2024 венгры проиграли Германии (0:2). Команда играла смело и держалась хорошо, но сам главный тренер Венгрии признал, что игроки «бундестим» выше уровнем.

В 1-м туре группового этапа венгерская сборная проиграла Швейцарии (1:3). В том матче Венгрия также выступала хорошо, но соперник сыграл очень грамотно и не позволил венграм набрать хотя бы 1 балл.

Ориентировочный состав: Гулачи; Фиола, Орбан, Дардаи; Болла, А. Надь, Шефер, Керкез; Шаллаи, Собослаи, Варга.

Состояние команды: Главная звезда сборной Венгрии хавбек Доминик Собослаи проводит не очень яркий турнир. Да, игрок поучаствовал в единственном голе сборной, но не сильно заметен.

У Венгрии остались только теоретические шансы на выход из группы на Евро-2024. Если сборная обыграет Шотландию в предстоящем матче, то может еще побороться за выход из группы с 3-го места, но это лишь теория...

Статистика для ставок

Венгрия проиграла 2 матча на Евро-2024 из 2-х

На Евро-2024 Шотландия пропустила 6 голов за 2 встречи

За 2 очные встречи Шотландия и Венгрия выиграли по 1-му разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Венгрии дают 2.45, а на Шотландию — 2.65, ничью букмекеры оценивают в 4.00.

Тотал меньше 2.5 идет за 2.15, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: Можно предположить, что Шотландия сделает все возможное, чтобы победить.

Ставка: Победа Шотландии за 2.65.

Прогноз: Прогнозируем, что в 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.35.