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    «Алга» снова проиграет?

    «Алга» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 14 июня 2024 года

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    «Алга»
    14 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:00 мск. «Алга» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 14 Июня 2024 года

    Алга

  • Бишкек
    •  Алга 15:00 Абдыш-Ата

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» все никак не может оторваться от опасной зоны. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алга» выиграл всего лишь 2 раза в нынешнем чемпионате. Причем в 10 поединках команда сумела забить 11 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Алга» минимально одолела «Кыргызалтын».

    Причем до того команда уступила «Алаю» (1:4). Да и поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился коллизией (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Алга» забила 3 мяча при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледновато. Да и пропускает «Алга» многовато: 22 мяча в 10 матчах.

    Матчи с «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков добыла одна ничья при 4 поражениях.

    Несомненно, «Алга» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и мотивация дать бой лидеру у команды огромная.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно продуктивный сезон. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Абдыш-Ата» выиграла 8 матчей из 9. Да и результативность на уровне: 25 забитых мячей в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Абдыш-Ата» переиграла «Алдиер» (2:0).

    Причем до того команда переиграла «Талант» (2:0). А вот с «Дордоем» ей не удалось совладать (0:3).

    В двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и три последних очных встречи с «Алгой» завершились викториями.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма выгодно. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 2 очка при имеющемся матче в запасе.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В них игроки «Абдыш-Ата» забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Майский поединок этих команд получился уж очень проходным. «Абдыш-Ата» забила 5 безответных мячей в ворота «Алги».

    Наверняка гости постараются оторваться от «Дордоя». Да и по игре команда смотрится весьма солидно.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть меньше 3 голов за матч

    • «Абдыш-Ата» выиграла в 2 своих последних матчах

    • «Алга» до последней виктории проиграла 4 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

    Прогноз: Лидер выглядит куда сильнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    «Абдыш-Ата» выиграл в двух своих последних матчах, да «Алга» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Абдыш-Ата» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.42

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    «Алга» — «Абдыш-Ата». 14 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Абдыш-Ата» с коэффициентом 2.00.
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