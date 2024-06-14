Алга
Абдыш-Ата
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» все никак не может оторваться от опасной зоны. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Алга» выиграл всего лишь 2 раза в нынешнем чемпионате. Причем в 10 поединках команда сумела забить 11 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Алга» минимально одолела «Кыргызалтын».
Причем до того команда уступила «Алаю» (1:4). Да и поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился коллизией (0:2).
В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Алга» забила 3 мяча при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледновато. Да и пропускает «Алга» многовато: 22 мяча в 10 матчах.
Матчи с «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков добыла одна ничья при 4 поражениях.
Несомненно, «Алга» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и мотивация дать бой лидеру у команды огромная.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно продуктивный сезон. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Абдыш-Ата» выиграла 8 матчей из 9. Да и результативность на уровне: 25 забитых мячей в чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Абдыш-Ата» переиграла «Алдиер» (2:0).
Причем до того команда переиграла «Талант» (2:0). А вот с «Дордоем» ей не удалось совладать (0:3).
В двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и три последних очных встречи с «Алгой» завершились викториями.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма выгодно. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 2 очка при имеющемся матче в запасе.
В 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В них игроки «Абдыш-Ата» забили 11 мячей при 4 пропущенных.
Майский поединок этих команд получился уж очень проходным. «Абдыш-Ата» забила 5 безответных мячей в ворота «Алги».
Наверняка гости постараются оторваться от «Дордоя». Да и по игре команда смотрится весьма солидно.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть меньше 3 голов за матч
- «Абдыш-Ата» выиграла в 2 своих последних матчах
- «Алга» до последней виктории проиграла 4 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
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Прогноз: Лидер выглядит куда сильнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
«Абдыш-Ата» выиграл в двух своих последних матчах, да «Алга» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Абдыш-Ата» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.42