14 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:00 мск. «Алга» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» все никак не может оторваться от опасной зоны. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» выиграл всего лишь 2 раза в нынешнем чемпионате. Причем в 10 поединках команда сумела забить 11 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Алга» минимально одолела «Кыргызалтын».

Причем до того команда уступила «Алаю» (1:4). Да и поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился коллизией (0:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Алга» забила 3 мяча при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледновато. Да и пропускает «Алга» многовато: 22 мяча в 10 матчах.

Матчи с «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков добыла одна ничья при 4 поражениях.

Несомненно, «Алга» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и мотивация дать бой лидеру у команды огромная.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно продуктивный сезон. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Абдыш-Ата» выиграла 8 матчей из 9. Да и результативность на уровне: 25 забитых мячей в чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Абдыш-Ата» переиграла «Алдиер» (2:0).

Причем до того команда переиграла «Талант» (2:0). А вот с «Дордоем» ей не удалось совладать (0:3).

В двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и три последних очных встречи с «Алгой» завершились викториями.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма выгодно. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 2 очка при имеющемся матче в запасе.

В 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В них игроки «Абдыш-Ата» забили 11 мячей при 4 пропущенных.

Майский поединок этих команд получился уж очень проходным. «Абдыш-Ата» забила 5 безответных мячей в ворота «Алги».

Наверняка гости постараются оторваться от «Дордоя». Да и по игре команда смотрится весьма солидно.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть меньше 3 голов за матч

«Абдыш-Ата» выиграла в 2 своих последних матчах

«Алга» до последней виктории проиграла 4 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

Прогноз: Лидер выглядит куда сильнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

«Абдыш-Ата» выиграл в двух своих последних матчах, да «Алга» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Абдыш-Ата» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.42