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    Паритета не избежать?!

    «Дандолк» — «Слайго Роверс». Ставка (к. 3.48) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 13 июня 2024 года

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    «Дандолк»
    13 июня в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу сыграют «Дандолк» и «Слайго Роверс». Начало игры — в 21:45 мск. «Дандолк» — «Слайго Роверс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 13 Июня 2024 года

    Дандолк

  • Ирландия. Высшая лига
    •  Дандолк 21:45 Слайго Роверс

    Слайго Роверс

  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Дандолк»

    Турнирное положение: «Дандолк» пытается выбраться со дна турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.

    При этом «Дандолк» отстает от спасительной 8 строчки на 8 очков. Плюс у команды еще имеется два матча в запасе.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла добыть очки. «Дандолк» уступил «Шелбурну» (0:1).

    А вот до того аутсайдер добыл три важнейших зачетных балла. Команда сумела справиться с «Сент-Патрикс Атлетик» (3:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Дандолк» забил 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда несколько прибавила. А вот забить ей удалось всего лишь 12 мячей в 20 матчах.

    Поединки с «Слайго Роверс» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков добыты 3 виктории при одной коллизии.

    В нынешнем календарном году «Дандолк» сыграл вничью и уступил оппоненту. Причем поражение от «Роверс» вышло разгромным (0:5).

    «Слайго Роверс»

    Турнирное положение: Эта команда выступает в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Слайго Роверс» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Слайго Роверс» добыла всего 6 побед в текущем чемпионате. А вот пропустила команда уже 26 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре команда не сумела разжиться очками. «Слайго Роверс» по всем статьям уступил «Уотерфорд Юнайтед» (1:4).

    А вот до того команда нанесла поражение «Дроэже Юнайтед» (2:1). Да и поединок с «Шелбурном» принес успех (2:1).

    Команда лишь на 6 очков отстает от 3 строчки. Да и забивает «Слайго Роверс» в среднем гол за матч: 21 мяч в 20 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Слайго Роверс» выглядит вполне прилично. Вот только оборона ошибается слишком часто.

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    До последней неудачи «Слайго Роверс» добыл две победы кряду. Так что морально-психологическая составляющая у команды явно в плюсе.

    Более того, потенциально команда явно поборется за высокие места. Да и в кадровом плане у нее почти полная идиллия.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются вернуться на победный путь. Отсиживаться в обороне они явно не планируют.

    Статистика для ставок

    • «Дандолк» забил меньше всех в чемпионате — 12 мячей

    • «Слайго Роверс» забивает в среднем гол за матч

    • «Дандолк» победил всего в 3 матчах чемпионата из 20

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Дандолк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева явно намерены выбраться из опасной зоны, и наверняка дадут бой оппоненту.

    Ставка: Ничья за 3.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    «Дандолк» — «Слайго Роверс». 13 июня в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу сыграют «Дандолк» и «Слайго Роверс». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Дандолк» — «Слайго Роверс» с коэффициентом 3.48.
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