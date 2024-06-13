13 июня в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу сыграют «Дандолк» и «Слайго Роверс». Начало игры — в 21:45 мск. «Дандолк» — «Слайго Роверс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дандолк»

Турнирное положение: «Дандолк» пытается выбраться со дна турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.

При этом «Дандолк» отстает от спасительной 8 строчки на 8 очков. Плюс у команды еще имеется два матча в запасе.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла добыть очки. «Дандолк» уступил «Шелбурну» (0:1).

А вот до того аутсайдер добыл три важнейших зачетных балла. Команда сумела справиться с «Сент-Патрикс Атлетик» (3:2).

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Дандолк» забил 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда несколько прибавила. А вот забить ей удалось всего лишь 12 мячей в 20 матчах.

Поединки с «Слайго Роверс» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков добыты 3 виктории при одной коллизии.

В нынешнем календарном году «Дандолк» сыграл вничью и уступил оппоненту. Причем поражение от «Роверс» вышло разгромным (0:5).

«Слайго Роверс»

Турнирное положение: Эта команда выступает в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Слайго Роверс» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Слайго Роверс» добыла всего 6 побед в текущем чемпионате. А вот пропустила команда уже 26 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не сумела разжиться очками. «Слайго Роверс» по всем статьям уступил «Уотерфорд Юнайтед» (1:4).

А вот до того команда нанесла поражение «Дроэже Юнайтед» (2:1). Да и поединок с «Шелбурном» принес успех (2:1).

Команда лишь на 6 очков отстает от 3 строчки. Да и забивает «Слайго Роверс» в среднем гол за матч: 21 мяч в 20 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Слайго Роверс» выглядит вполне прилично. Вот только оборона ошибается слишком часто.

До последней неудачи «Слайго Роверс» добыл две победы кряду. Так что морально-психологическая составляющая у команды явно в плюсе.

Более того, потенциально команда явно поборется за высокие места. Да и в кадровом плане у нее почти полная идиллия.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются вернуться на победный путь. Отсиживаться в обороне они явно не планируют.

Статистика для ставок

«Дандолк» забил меньше всех в чемпионате — 12 мячей

«Слайго Роверс» забивает в среднем гол за матч

«Дандолк» победил всего в 3 матчах чемпионата из 20

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Дандолк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены выбраться из опасной зоны, и наверняка дадут бой оппоненту.

Ставка: Ничья за 3.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15