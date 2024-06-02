«Васку да Гама» на своем поле примет «Фламенго» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 22:00 по мск. «Васку да Гама» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Васку да Гама»

Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 13-ю строчку.

Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл, поэтому хозяева рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание текущего сезона.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Бразилии на своем поле прошла по пенальти «Форталезу» (3:3).

Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева также взяли верх на очередным соперником — на этот раз «Виторию» (2:1) дома.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, «Васку да Гама» выиграл после безвыигрышной серии в пять матчей.

Коллектив лишь в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но если он продолжит в том же духе, то его ожидают хорошие турнирные перспективы.

Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в чемпионате с тремя голами.

«Фламенго»

Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает третью строчку.

Отставание от лидирующего «Атлетико Паранаэнсе» и второй «Байи» составляет лишь два очка, поэтому хозяева обозначили свои претензии на титул.

Последние матчи: в предыдущем туре главного дивизиона бразильского первенства гости одержали победу. На своем поле они разгромили «Мильонариос» (3:0).

Этот успех продлил серию побед клуба в четыре поединка, которые пришлись как на чемпионат, Кубок Либертадорес и Кубка Бразилии.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Фламенго» только раз проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Коллектив отлично показывает себя во всех турнирах, в которых участвует, поэтому может побороться за победы в каждом из них.

Педро — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.

в пяти из восьми последних матчей «Васку да Гама» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Фламенго» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.70, победа «Васку да Гама» — в 4.60.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.07.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

В пяти последних матчах гостей забивала только одна команда, но здесь решающим обещает стать фактор результативности матчей их непростого соперника, который к тому же играет дома.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей «Васку да Гама» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.