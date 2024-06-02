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    Выйдет ли «Фламенго» в лидеры?

    «Васку да Гама» — «Фламенго». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васку да Гама» — «Фламенго»
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    Пабло Вегетти
    «Васку да Гама» на своем поле примет «Фламенго» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 22:00 по мск. «Васку да Гама» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2024 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 22:00 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Васку да Гама»

    Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 13-ю строчку.

    Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл, поэтому хозяева рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание текущего сезона.

    Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Бразилии на своем поле прошла по пенальти «Форталезу» (3:3).

    Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева также взяли верх на очередным соперником — на этот раз «Виторию» (2:1) дома.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, «Васку да Гама» выиграл после безвыигрышной серии в пять матчей.

    Коллектив лишь в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но если он продолжит в том же духе, то его ожидают хорошие турнирные перспективы.

    Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в чемпионате с тремя голами.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает третью строчку.

    Отставание от лидирующего «Атлетико Паранаэнсе» и второй «Байи» составляет лишь два очка, поэтому хозяева обозначили свои претензии на титул.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре главного дивизиона бразильского первенства гости одержали победу. На своем поле они разгромили «Мильонариос» (3:0).

    Этот успех продлил серию побед клуба в четыре поединка, которые пришлись как на чемпионат, Кубок Либертадорес и Кубка Бразилии.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Фламенго» только раз проиграл при пяти победах и одной ничьей.

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    Коллектив отлично показывает себя во всех турнирах, в которых участвует, поэтому может побороться за победы в каждом из них.

    Педро — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.

    • в пяти из восьми последних матчей «Васку да Гама» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Фламенго» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.70, победа «Васку да Гама» — в 4.60.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.07.

    Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

    В пяти последних матчах гостей забивала только одна команда, но здесь решающим обещает стать фактор результативности матчей их непростого соперника, который к тому же играет дома.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей «Васку да Гама» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.

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    «Васку да Гама» — «Фламенго». «Васку да Гама» на своем поле примет «Фламенго» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Васку да Гама» — «Фламенго» с коэффициентом 1.95.
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