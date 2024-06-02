Васко да Гама
Фламенго
«Васку да Гама»
Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 13-ю строчку.
Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл, поэтому хозяева рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание текущего сезона.
Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Бразилии на своем поле прошла по пенальти «Форталезу» (3:3).
Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева также взяли верх на очередным соперником — на этот раз «Виторию» (2:1) дома.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, «Васку да Гама» выиграл после безвыигрышной серии в пять матчей.
Коллектив лишь в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но если он продолжит в том же духе, то его ожидают хорошие турнирные перспективы.
Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в чемпионате с тремя голами.
«Фламенго»
Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает третью строчку.
Отставание от лидирующего «Атлетико Паранаэнсе» и второй «Байи» составляет лишь два очка, поэтому хозяева обозначили свои претензии на титул.
Последние матчи: в предыдущем туре главного дивизиона бразильского первенства гости одержали победу. На своем поле они разгромили «Мильонариос» (3:0).
Этот успех продлил серию побед клуба в четыре поединка, которые пришлись как на чемпионат, Кубок Либертадорес и Кубка Бразилии.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Фламенго» только раз проиграл при пяти победах и одной ничьей.
Коллектив отлично показывает себя во всех турнирах, в которых участвует, поэтому может побороться за победы в каждом из них.
Педро — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.
- в пяти из восьми последних матчей «Васку да Гама» забивали обе команды
- в пяти последних матчах «Фламенго» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.70, победа «Васку да Гама» — в 4.60.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.07.
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Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.
В пяти последних матчах гостей забивала только одна команда, но здесь решающим обещает стать фактор результативности матчей их непростого соперника, который к тому же играет дома.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей «Васку да Гама» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.