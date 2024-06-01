1 июня в 16-м туре южнокорейской К-Лиге 1 «Кимчхон Санму» на своем поле примет «Пхохан Стилерс». Начало игры — в 13:00 по мск. «Кимчхон Санму» — «Пхохан Стилерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: Данный коллектив с 27 набранными очками разместился на третьей позиции в таблице и на два пункта отстает от лидера.

«Кимчхон Санму» за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, шесть встреч свел вничью и дважды уступал, разница мячей составляет 19:14.

Последние матчи: «Фениксы» свои последние две игры чемпионата свели вничью с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Чонбук Моторс» в гостях и на своей территории с «Сеулом». Перед этим они обыграли дома «Чеджу Юнайтед» 1:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Кимчхон Санму» к данной игре подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив добыл всего лишь три виктории аж семь встреч свел мировыми исходами. И в семи случаях данного отрезка он сохранял свои ворота на замке.

«Пхохан Стилерс»

Турнирное положение: 5-кратный чемпион Южной Кореи в текущем первенстве на данный момент лидирует, имея в активе 29 баллов.

«Пхохан Стилерс» добыл восемь викторий в 15 проведенных встречах, пять раз сыграл вничью и дважды уступал, разница мячей — 22:12.

Последние матчи: «Сталевары» в минувшем туре первенства на выезде смогли переиграть середняка «Гвангю» со счетом 1:0. А перед этим они не побеждали на протяжении трех игр чемпионата, проиграв раз за этот период и дважды сыграв вничью.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Пхохан Стилерс» за предыдущие десять встреч чемпионата проиграл только в одном случае. Также в этот период он четыре игры завершил миром и пять раз побеждал. Однако только в четырех случаях этого отрезка команда смогла сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Кимчхон Санму» не пропускает уже в трех матчах кряду

В трех последних очных противостояниях данных команд было забито лишь три гола

Две из трех предыдущих очных игр этих клубов завершились вничью

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кимчхон Санму» — 2.58, победа «Пхохан Стилерс» — 2.78, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии стоит ждать низового исхода, ведь и между собой, и в своих предыдущих поединках эти клубы зачастую выдавали нерезультативные матчи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.83.

Прогноз: И также еще здесь ставим на мировой исход, ведь в очных противостояниях данные команды две из трех своих предыдущих игр свели именно вничью.

Ставка: ничья за 3.25.