«Кимчхон Санму»
Турнирное положение: Данный коллектив с 27 набранными очками разместился на третьей позиции в таблице и на два пункта отстает от лидера.
«Кимчхон Санму» за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, шесть встреч свел вничью и дважды уступал, разница мячей составляет 19:14.
Последние матчи: «Фениксы» свои последние две игры чемпионата свели вничью с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Чонбук Моторс» в гостях и на своей территории с «Сеулом». Перед этим они обыграли дома «Чеджу Юнайтед» 1:0.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Кимчхон Санму» к данной игре подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив добыл всего лишь три виктории аж семь встреч свел мировыми исходами. И в семи случаях данного отрезка он сохранял свои ворота на замке.
«Пхохан Стилерс»
Турнирное положение: 5-кратный чемпион Южной Кореи в текущем первенстве на данный момент лидирует, имея в активе 29 баллов.
«Пхохан Стилерс» добыл восемь викторий в 15 проведенных встречах, пять раз сыграл вничью и дважды уступал, разница мячей — 22:12.
Последние матчи: «Сталевары» в минувшем туре первенства на выезде смогли переиграть середняка «Гвангю» со счетом 1:0. А перед этим они не побеждали на протяжении трех игр чемпионата, проиграв раз за этот период и дважды сыграв вничью.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Пхохан Стилерс» за предыдущие десять встреч чемпионата проиграл только в одном случае. Также в этот период он четыре игры завершил миром и пять раз побеждал. Однако только в четырех случаях этого отрезка команда смогла сохранить свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- «Кимчхон Санму» не пропускает уже в трех матчах кряду
- В трех последних очных противостояниях данных команд было забито лишь три гола
- Две из трех предыдущих очных игр этих клубов завершились вничью
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кимчхон Санму» — 2.58, победа «Пхохан Стилерс» — 2.78, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.
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Прогноз: В данном противостоянии стоит ждать низового исхода, ведь и между собой, и в своих предыдущих поединках эти клубы зачастую выдавали нерезультативные матчи.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.83.
Прогноз: И также еще здесь ставим на мировой исход, ведь в очных противостояниях данные команды две из трех своих предыдущих игр свели именно вничью.
Ставка: ничья за 3.25.