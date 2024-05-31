Англия (жен.)
Турнирное положение: После 2-х туров в 3-й группе отбора на Евро-2025 (жен.) англичанки занимают 2-е место с 4 очками в активе, отставая от Франции (жен.) на 2 балла.
Англия (жен.) точно считается одним из фаворитов этой группы, ведь сборные Швеции (жен.) и Ирландии (жен.) показывают не очень хорошую игру, набрав на двоих только 1 балл.
Последние матчи: В прошедшем туре отбора Англия (жен.) обыграла ту же Ирландию (жен.) со счетом 2:0, забив все голы в 1-м тайме. До этого англичанки сыграли вничью со Швецией (жен.) (1:1).
У женской сборной Англии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд во всех турнирах. За этот период национальная команда 5 раз победила и однажды сыграла вничью.
Состояние команды: Англия (жен.) традиционно очень хороша и точно будет считаться одним из фаворитов Евро-2025 (жен.). К тому же, команда в последние годы вообще не проигрывала на своем поле.
Последний раз Англия (жен.) побеждала Францию (жен.) в 2018-м году. В том матче англичанки разгромили своих соперниц со счетом 4:1, забив уже 3 гола в 1-м тайме.
Франция (жен.)
Турнирное положение: Эта сборная — лидер в своей группе после 2-х туров. Франция (жен.) занимает 1-е место с 6-ю очками в активе — 100% результат.
Единственная сборная, которая может помешать француженкам занять 1-ю строчку — Англия (жен.). В предстоящем матче будет понятно, кто возглавит эту группу.
Последние матчи: В прошедшем туре отбора Франция (жен.) обыграла Швецию (жен.) со счетом 1:0, забив на 80-й минуте. До этого команда одолела Ирландию (жен.) с таким же счетом.
В последних 5-и матчах во всех турнирах Франция (жен.) проиграла только женской сборной Испании (0:2) и четырежды победила. За этот период команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.
Состояние команды: Франция (жен.) уверенно стартовала в отборе, минимально обыграв своих соперников, но самые важные матчи еще впереди.
В последней очной встрече Франция (жен.) обыграла Англию (жен.) со счетом 3:1. Смогут ли француженки повторить этот результат? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- Англия (жен.) не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей
- Франция (жен.) выиграла 2 матча из 2-х в отборе с одинаковыми счетами 1:0
- В последних 2-х очных встречах команды пробивали тотал 2.5 больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии (жен.) — 2.10, победа Франции (жен.) — 3.20, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.87 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.40.
Прогноз: Обе команды довольно результативны в последнее время.
Ставка: Обе забьют за 1.65.