31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Англия (жен.) и Франция (жен.). Начало игры — в 22:00 мск. Англия (жен) — Франция (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Англия (жен.)

Турнирное положение: После 2-х туров в 3-й группе отбора на Евро-2025 (жен.) англичанки занимают 2-е место с 4 очками в активе, отставая от Франции (жен.) на 2 балла.

Англия (жен.) точно считается одним из фаворитов этой группы, ведь сборные Швеции (жен.) и Ирландии (жен.) показывают не очень хорошую игру, набрав на двоих только 1 балл.

Последние матчи: В прошедшем туре отбора Англия (жен.) обыграла ту же Ирландию (жен.) со счетом 2:0, забив все голы в 1-м тайме. До этого англичанки сыграли вничью со Швецией (жен.) (1:1).

У женской сборной Англии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд во всех турнирах. За этот период национальная команда 5 раз победила и однажды сыграла вничью.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Англия (жен.) традиционно очень хороша и точно будет считаться одним из фаворитов Евро-2025 (жен.). К тому же, команда в последние годы вообще не проигрывала на своем поле.

Последний раз Англия (жен.) побеждала Францию (жен.) в 2018-м году. В том матче англичанки разгромили своих соперниц со счетом 4:1, забив уже 3 гола в 1-м тайме.

Франция (жен.)

Турнирное положение: Эта сборная — лидер в своей группе после 2-х туров. Франция (жен.) занимает 1-е место с 6-ю очками в активе — 100% результат.

Единственная сборная, которая может помешать француженкам занять 1-ю строчку — Англия (жен.). В предстоящем матче будет понятно, кто возглавит эту группу.

Последние матчи: В прошедшем туре отбора Франция (жен.) обыграла Швецию (жен.) со счетом 1:0, забив на 80-й минуте. До этого команда одолела Ирландию (жен.) с таким же счетом.

В последних 5-и матчах во всех турнирах Франция (жен.) проиграла только женской сборной Испании (0:2) и четырежды победила. За этот период команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: Франция (жен.) уверенно стартовала в отборе, минимально обыграв своих соперников, но самые важные матчи еще впереди.

В последней очной встрече Франция (жен.) обыграла Англию (жен.) со счетом 3:1. Смогут ли француженки повторить этот результат? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Англия (жен.) не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

Франция (жен.) выиграла 2 матча из 2-х в отборе с одинаковыми счетами 1:0

В последних 2-х очных встречах команды пробивали тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии (жен.) — 2.10, победа Франции (жен.) — 3.20, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: Обе команды довольно результативны в последнее время.

Ставка: Обе забьют за 1.65.