Канвон
Чонбук Хендай Моторс
«Канвон»
Турнирное положение: «Канвон» занимает 4-е место в таблице. Клуб набрал 22 очка в 14 матчах.
У «Канвона» 6 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Команда забила 25 голов и пропустила 24 мяча.
Последние матчи: «Канвон» начал май с поражения. Клуб дома уступил «Пхохан Стилерс» со счетом 2:4.
Но в последующих четырех матчах «Канвон» одержал три победы и один раз сыграл вничью. В сумме было набрано 10 очков.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канвон» в мае преобразился. Команда набирает очки в каждом матче.
В последних десяти домашних встречах у «Канвона» лишь одно поражение. Клуб 1 мая уступил «Пхохан Стилерс» (2:4).
«Чонбук»
Турнирное положение: «Чонбук» идет на 10-м месте в таблице, набрав 14 очков.
У клуба три победы, 5 ничьих и 6 поражение. Разница мячей составляет 18:22.
Последние матчи: Текущий месяц «Чонбук» начал очень плохо. Команда потерпела поражения в трех матчах кряду.
19 мая «Чонбук» прервал серию неудач в поединке с «Кванджу» (3:0). Затем последовала ничья с «Кимчхон Санму» (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чонбук» потерял много очков на старте сезона. Из 14 матчей у команды шесть поражений.
В гостях «Чонбук» выступает не слишком удачно. Из предыдущих десяти выездных встреч удалось выиграть только два.
Последний матч команды провели 7 апреля. «Чонбук» в родных стенах проиграл «Канвону» со счетом 2:3.
Статистика для ставок
- В последних десяти домашних встречах у «Канвона» лишь одно поражение
- Из предыдущих десяти выездных матчей «Чонбук» выиграл два
- 7 апреля «Чонбук» дома уступил «Канвону» со счетом 2:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.89.
- 2.86Пахтакор — Насаф: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.85Тэджон Ситизен — Чеджу Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 3.35Инчхон Юнайтед — Ульсан Хёндэ: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Канвон» хорошо играет дома. На своем поле клуб редко теряет очки. Хозяева должны победить.
Ставка: Победа «Канвона» за 2.37.
Прогноз: команды смогут проявить себя в атаке. Скорее всего, будет забито минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.92