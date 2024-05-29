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    «Канвон» завоюет три очка?

    «Канвон» — «Чонбук». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Южная Корея, 29 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Канвон» — «Чонбук»
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    «Чонбук»
    29 мая в 15-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Канвон» и «Чонбук». Начало матча — в 13:30 мск. «Канвон» — «Чонбук»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 29 Мая 2024 года

    Канвон

  • Канвон
    •  Канвон 13:30 Чонбук Хендай Моторс

    Чонбук Хендай Моторс

  • Чонджу
    •

    «Канвон»

    Турнирное положение: «Канвон» занимает 4-е место в таблице. Клуб набрал 22 очка в 14 матчах.

    У «Канвона» 6 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Команда забила 25 голов и пропустила 24 мяча.

    Последние матчи: «Канвон» начал май с поражения. Клуб дома уступил «Пхохан Стилерс» со счетом 2:4.

    Но в последующих четырех матчах «Канвон» одержал три победы и один раз сыграл вничью. В сумме было набрано 10 очков.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Канвон» в мае преобразился. Команда набирает очки в каждом матче.

    В последних десяти домашних встречах у «Канвона» лишь одно поражение. Клуб 1 мая уступил «Пхохан Стилерс» (2:4).

    «Чонбук»

    Турнирное положение: «Чонбук» идет на 10-м месте в таблице, набрав 14 очков.

    У клуба три победы, 5 ничьих и 6 поражение. Разница мячей составляет 18:22.

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    • Последние матчи: Текущий месяц «Чонбук» начал очень плохо. Команда потерпела поражения в трех матчах кряду.

    19 мая «Чонбук» прервал серию неудач в поединке с «Кванджу» (3:0). Затем последовала ничья с «Кимчхон Санму» (0:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чонбук» потерял много очков на старте сезона. Из 14 матчей у команды шесть поражений.

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    В гостях «Чонбук» выступает не слишком удачно. Из предыдущих десяти выездных встреч удалось выиграть только два.

    Последний матч команды провели 7 апреля. «Чонбук» в родных стенах проиграл «Канвону» со счетом 2:3.

    Статистика для ставок

    • В последних десяти домашних встречах у «Канвона» лишь одно поражение

    • Из предыдущих десяти выездных матчей «Чонбук» выиграл два

    • 7 апреля «Чонбук» дома уступил «Канвону» со счетом 2:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.89.

    Прогноз: «Канвон» хорошо играет дома. На своем поле клуб редко теряет очки. Хозяева должны победить.

    Ставка: Победа «Канвона» за 2.37.

    Прогноз: команды смогут проявить себя в атаке. Скорее всего, будет забито минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.92

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    «Канвон» — «Чонбук». 29 мая в 15-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Канвон» и «Чонбук». Начало матча — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Канвон» — «Чонбук» с коэффициентом 2.37.
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