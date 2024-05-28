Илбирс
Алдиер
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» победила всего в 3 матчах из 10. Да и пропустила команда уже 20 мячей при всего 9 забитых.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Илбирс» уступил «Дордою» (1:2).
А вот до того команда переиграла «Кыргызалтын» (2:1). А вот «Мурас Юнайтед» она уступила со счетом 1:3.
В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Илбирс» настреляла 6 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 5 очков.
Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются удачно. Из четырех очных поединков «Илбирс» выиграл 2 раза при одном поражении.
Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и по игре команда выглядит ярче соперника.
«Алдиер»
Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Алдиер» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Алдиер» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 9 раз в 10 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Алдиер» проиграл «Абдыш-Ата» (0:2).
Причем это поражение стало для команды уже шестым подряд. Более того, второй матч кряду «Алдиер» не забил в ворота соперника.
Во всех своих выездных поединках чемпионата «Алдиер» проиграл. Обе добытые виктории пришлись на матчи с родных стенах.
Не сыграют: nравмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит откровенно слабо. Оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.
На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Алдиера» отнюдь не все ладится.
Более того, «Алдиер» чуть больше месяца назад переиграл «Илбирс» (2:1). Причем эта виктория так и остается последней для команды.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент нередко допускает ошибки в обороне.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают чуть меньше гола за матч
- «Алдиер» не так давно переиграл «Илбирс» (2:1)
- Обе команды еще ни разу не играли вничью в нынешнем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.
- 3.30Фортуна — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.82Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 3.40Кимчхон Санму — Сеул: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
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Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.
«Алдиер» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, решить которые пока никак не удается.
Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в итоге подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.98