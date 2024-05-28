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    «Илбирс» начнет без прелюдий

    «Илбирс» — «Алдиер». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 28 мая 2024 года

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    «Илбирс»
    28 мая в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. «Илбирс» — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 28 Мая 2024 года

    Илбирс

  • Бишкек
    •  Илбирс 15:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
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    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Илбирс» победила всего в 3 матчах из 10. Да и пропустила команда уже 20 мячей при всего 9 забитых.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Илбирс» уступил «Дордою» (1:2).

    А вот до того команда переиграла «Кыргызалтын» (2:1). А вот «Мурас Юнайтед» она уступила со счетом 1:3.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Илбирс» настреляла 6 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 5 очков.

    Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются удачно. Из четырех очных поединков «Илбирс» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и по игре команда выглядит ярче соперника.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Алдиер» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алдиер» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 9 раз в 10 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Алдиер» проиграл «Абдыш-Ата» (0:2).

    Причем это поражение стало для команды уже шестым подряд. Более того, второй матч кряду «Алдиер» не забил в ворота соперника.

    Во всех своих выездных поединках чемпионата «Алдиер» проиграл. Обе добытые виктории пришлись на матчи с родных стенах.

    Не сыграют: nравмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит откровенно слабо. Оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.

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    На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Алдиера» отнюдь не все ладится.

    Более того, «Алдиер» чуть больше месяца назад переиграл «Илбирс» (2:1). Причем эта виктория так и остается последней для команды.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент нередко допускает ошибки в обороне.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают чуть меньше гола за матч

    • «Алдиер» не так давно переиграл «Илбирс» (2:1)

    • Обе команды еще ни разу не играли вничью в нынешнем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Алдиер» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, решить которые пока никак не удается.

    Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в итоге подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.98

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    «Илбирс» — «Алдиер». 28 мая в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Алдиер» с коэффициентом 2.06.
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