28 мая в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. «Илбирс» — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» победила всего в 3 матчах из 10. Да и пропустила команда уже 20 мячей при всего 9 забитых.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Илбирс» уступил «Дордою» (1:2).

А вот до того команда переиграла «Кыргызалтын» (2:1). А вот «Мурас Юнайтед» она уступила со счетом 1:3.

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Илбирс» настреляла 6 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 5 очков.

Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются удачно. Из четырех очных поединков «Илбирс» выиграл 2 раза при одном поражении.

Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и по игре команда выглядит ярче соперника.

«Алдиер»

Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Алдиер» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алдиер» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 9 раз в 10 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Алдиер» проиграл «Абдыш-Ата» (0:2).

Причем это поражение стало для команды уже шестым подряд. Более того, второй матч кряду «Алдиер» не забил в ворота соперника.

Во всех своих выездных поединках чемпионата «Алдиер» проиграл. Обе добытые виктории пришлись на матчи с родных стенах.

Не сыграют: nравмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит откровенно слабо. Оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.

На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Алдиера» отнюдь не все ладится.

Более того, «Алдиер» чуть больше месяца назад переиграл «Илбирс» (2:1). Причем эта виктория так и остается последней для команды.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент нередко допускает ошибки в обороне.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают чуть меньше гола за матч

«Алдиер» не так давно переиграл «Илбирс» (2:1)

Обе команды еще ни разу не играли вничью в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

«Алдиер» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, решить которые пока никак не удается.

Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в итоге подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.98