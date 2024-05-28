ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагЗвездный час тен Хага. Достаточно ли триумфа в Кубке Англии, чтобы спасти карьеру тренера в «МЮ»? Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит» Хави«Севилья» — «Барселона» 1:2. Онлайн
  • 00:05
    • «Барселона» в последнем матче Хави выиграла у «Севильи»
  • 23:55
    • Чехия переиграла Швейцарию и выиграла чемпионат мира
  • 22:21
    • «Порту» обыграл «Спортинг» и выиграл Кубок Португалии
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Пхохан Стилерс» на вершину?

    «Кванджу» — «Пхохан Стилерс». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 28 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Кванджу» — «Пхохан Стилерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ли Хо Чже («Пхохан Стилерс»)
    «Кванджу» на своем поле примет «Пхохан Стилерс» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Матч состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. «Кванджу» — «Пхохан Стилерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Южная Корея. К-Лига 28 Мая 2024 года

    Кванджу

  • Кванджу
    •  Кванджу 13:30 Пхохан Стилерс

    Пхохан Стилерс

  • Пхохан
    •

    «Кванджу»

    Турнирное положение: По итогам 14 матчей чемпионата Южной Кореи «Кванджу» занимает седьмое место с 16 очками и разницей мячей 22-24.

    Команда находится в зоне раунда за выживание в элитном дивизионе, верхний край которого — это как раз седьмая позиция.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Инчеон Юнайтед» — 1:1.

    Эта осечка оформила безвыигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на корейское первенство.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках К-лиги) «Кванджу» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты, особенно два поражения в четырех последних поединках, привели к тому, что коллектив выпал из зоны чемпионского раунда.

    Габриэл Тиграу — самый результативный игрок команды в лиге с четырьмя голами.

    «Пхохан Стилерс»

    Турнирное положение: «Пхохан Стилерс» занимает второе место с 26 баллами. В его активе 21 забитый мяч, в пассиве — 12 пропущенных.

    Команда лишь на один балл отстает от лидера чемпионата Южной Кореи «Ульсана» и опережает своего ближайшего преследователя «Кимчхон Санму» только по дополнительным показателям.

  • Топ-5 самых абсурдных тренерских назначений
  • Иногда про логику надо забыть
  • 24/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На своем поле он сыграл вничью с «Сеулом» (2:2).

    Эта мировая стала для гостей второй в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках К-лиги) «Пхохан Стилерс» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Такая форма в трех последних поединках демонстрируют явный спад в выступлениях коллектива, который борется за лидерство.

    Чон Дже Хи — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали обе команды

    • в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчах «Пхохан Стилерс» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Пхохан Стилерс» — в 3.05.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.75 и 2.08.

    Прогноз: в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали обе команды. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08

    Ещё прогнозы на спорт
    2.80
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доден — Дэй
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шелтон — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Масарова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Викери — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калинская — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хачанов — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фучович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кванджу» — «Пхохан Стилерс». «Кванджу» на своем поле примет «Пхохан Стилерс» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Матч состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Кванджу» — «Пхохан Стилерс» с коэффициентом 1.80.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры