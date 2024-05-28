«Кванджу» на своем поле примет «Пхохан Стилерс» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Матч состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. «Кванджу» — «Пхохан Стилерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кванджу»

Турнирное положение: По итогам 14 матчей чемпионата Южной Кореи «Кванджу» занимает седьмое место с 16 очками и разницей мячей 22-24.

Команда находится в зоне раунда за выживание в элитном дивизионе, верхний край которого — это как раз седьмая позиция.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Инчеон Юнайтед» — 1:1.

Эта осечка оформила безвыигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на корейское первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках К-лиги) «Кванджу» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты, особенно два поражения в четырех последних поединках, привели к тому, что коллектив выпал из зоны чемпионского раунда.

Габриэл Тиграу — самый результативный игрок команды в лиге с четырьмя голами.

«Пхохан Стилерс»

Турнирное положение: «Пхохан Стилерс» занимает второе место с 26 баллами. В его активе 21 забитый мяч, в пассиве — 12 пропущенных.

Команда лишь на один балл отстает от лидера чемпионата Южной Кореи «Ульсана» и опережает своего ближайшего преследователя «Кимчхон Санму» только по дополнительным показателям.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На своем поле он сыграл вничью с «Сеулом» (2:2).

Эта мировая стала для гостей второй в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках К-лиги) «Пхохан Стилерс» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма в трех последних поединках демонстрируют явный спад в выступлениях коллектива, который борется за лидерство.

Чон Дже Хи — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали обе команды

в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчах «Пхохан Стилерс» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Пхохан Стилерс» — в 3.05.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.75 и 2.08.

Прогноз: в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали обе команды. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08