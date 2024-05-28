Кванджу
Пхохан Стилерс
«Кванджу»
Турнирное положение: По итогам 14 матчей чемпионата Южной Кореи «Кванджу» занимает седьмое место с 16 очками и разницей мячей 22-24.
Команда находится в зоне раунда за выживание в элитном дивизионе, верхний край которого — это как раз седьмая позиция.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Инчеон Юнайтед» — 1:1.
Эта осечка оформила безвыигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на корейское первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках К-лиги) «Кванджу» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты, особенно два поражения в четырех последних поединках, привели к тому, что коллектив выпал из зоны чемпионского раунда.
Габриэл Тиграу — самый результативный игрок команды в лиге с четырьмя голами.
«Пхохан Стилерс»
Турнирное положение: «Пхохан Стилерс» занимает второе место с 26 баллами. В его активе 21 забитый мяч, в пассиве — 12 пропущенных.
Команда лишь на один балл отстает от лидера чемпионата Южной Кореи «Ульсана» и опережает своего ближайшего преследователя «Кимчхон Санму» только по дополнительным показателям.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На своем поле он сыграл вничью с «Сеулом» (2:2).
Эта мировая стала для гостей второй в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках К-лиги) «Пхохан Стилерс» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма в трех последних поединках демонстрируют явный спад в выступлениях коллектива, который борется за лидерство.
Чон Дже Хи — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.
Статистика для ставок
- в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали обе команды
- в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчах «Пхохан Стилерс» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Пхохан Стилерс» — в 3.05.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.75 и 2.08.
- 3.30Фортуна — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.82Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 3.40Кимчхон Санму — Сеул: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
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Прогноз: в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» забивали обе команды. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в 10 из 11 последних матчей «Кванджу» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08