28 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Даугавпилс» и «Ауда». Начало игры — в 19:00 мск. «Даугавпилс» — «Ауда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: «Даугавпилс» бьется за медали чемпионата. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Даугавпилс» лишь по дополнительным показателям опережает идущую следом «Валмиеру». Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 14 голов в 15 встречах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла добыть хотя бы балл. «Даугавпилс» уступил «Риге» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Даугавпилс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

В двух последних матчах команда потерпела поражения. Правда, уступила команда грандам латвийского футбола РФШ (0:5) и «Риге».

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: сейчас «Даугавпилс» выглядит вполне способным сохранить свою нынешнюю позицию. Вот только забила команда всего 20 мячей в 15 матчах.

Поединки с «Аудой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних матчей «Даугавпилс» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно скорее возвращаться в победную обитель!

«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ауда» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды настреляли всего 17 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова провела посредственный поединок. «Ауда» минимально уступила «Елгаве».

Причем до того команда не сумела переиграть «Лиепаю» (1:1). Да и поединок с «Валмиерой» очков не принес (1:2).

Вот только «Ауда» не побеждает уже 6 матчей кряду. Причем в 4 из 6 этих матчей команда потерпела поражения.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Ауда» пребывает в явном кризисе. Да и отрыв от группы аутсайдеров не такой уж большой.

Между тем, «Ауда» лишь на 6 очков опережает зону прямого вылета. Да и проиграла команда уже 7 раз в текущем чемпионате.

Наверняка команда попробует дать бой одному из лидеров. К тому же «Ауда» обыгрывала «Даугавпилс» в трех последних очных встречах.

Номинальные гости явно будут стремиться разжиться очками. Вот только с реализацией у команды в последне время явно не складывается.

Статистика для ставок

«Ауда» не выигрывает 6 матчей кряду

«Даугавпилс» проиграл в 2 своих последних поединках

«Ауда» переиграла «Валмиеру» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же сражаются за высокие места.

«Даугавпилс» попытается вернуться на победный путь, и наверняка сыграет максимально агрессивно в атаке.

Ставка: Фора «Даугавпилса» -1.5 за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13