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    «Даугавпилс» не заметит «Ауду»

    «Даугавпилс» — «Ауда». Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даугавпилс» — «Ауда»
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    «Даугавпилс»
    28 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Даугавпилс» и «Ауда». Начало игры — в 19:00 мск. «Даугавпилс» — «Ауда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 28 Мая 2024 года

    Даугавпилс

  • Латвия. Высшая лига
    •  Даугавпилс 19:00 Ауда

    Ауда

  • Кекава
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    «Даугавпилс»

    Турнирное положение: «Даугавпилс» бьется за медали чемпионата. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Даугавпилс» лишь по дополнительным показателям опережает идущую следом «Валмиеру». Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 14 голов в 15 встречах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла добыть хотя бы балл. «Даугавпилс» уступил «Риге» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Даугавпилс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    В двух последних матчах команда потерпела поражения. Правда, уступила команда грандам латвийского футбола РФШ (0:5) и «Риге».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас «Даугавпилс» выглядит вполне способным сохранить свою нынешнюю позицию. Вот только забила команда всего 20 мячей в 15 матчах.

    Поединки с «Аудой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних матчей «Даугавпилс» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно скорее возвращаться в победную обитель!

    «Ауда»

    Турнирное положение: «Ауда» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ауда» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды настреляли всего 17 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова провела посредственный поединок. «Ауда» минимально уступила «Елгаве».

    Причем до того команда не сумела переиграть «Лиепаю» (1:1). Да и поединок с «Валмиерой» очков не принес (1:2).

    Вот только «Ауда» не побеждает уже 6 матчей кряду. Причем в 4 из 6 этих матчей команда потерпела поражения.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Ауда» пребывает в явном кризисе. Да и отрыв от группы аутсайдеров не такой уж большой.

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    Между тем, «Ауда» лишь на 6 очков опережает зону прямого вылета. Да и проиграла команда уже 7 раз в текущем чемпионате.

    Наверняка команда попробует дать бой одному из лидеров. К тому же «Ауда» обыгрывала «Даугавпилс» в трех последних очных встречах.

    Номинальные гости явно будут стремиться разжиться очками. Вот только с реализацией у команды в последне время явно не складывается.

    Статистика для ставок

    • «Ауда» не выигрывает 6 матчей кряду

    • «Даугавпилс» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Ауда» переиграла «Валмиеру» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же сражаются за высокие места.

    «Даугавпилс» попытается вернуться на победный путь, и наверняка сыграет максимально агрессивно в атаке.

    Ставка: Фора «Даугавпилса» -1.5 за 2.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.13

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    «Даугавпилс» — «Ауда». 28 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Даугавпилс» и «Ауда». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даугавпилс» — «Ауда» с коэффициентом 2.76.
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