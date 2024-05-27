27 мая в 13-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Таммека» и «Нарва». Начало игры — в 19:00 мск. «Таммека» — «Нарва»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Таммека»

Турнирное положение: Эта нынче ходит в середняках эстонского чемпионата. На данный момент она находится на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Таммека» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и средняя результативность едва ли превышает гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один пункт. «Таммека» расписала мировую с «Пярну Вапрус» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Таммека» трижды уступила при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Вот только безвыигрышная серия достигла уже 5 матчей кряду. Да и проиграла команда в 5 поединках чемпионата из 12.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: сейчас «Таммека» пребывает в заметном кризисе. Да и голы даются команде натужно.

Матчи с «Нарвой» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Таммека» выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются извлечь уроки из последних неудач. Да и 2 месяца назад команда уверенно переиграла «Нарву» (5:0).

«Нарва»

Турнирное положение: Нарвцы стартовали в чемпионате крайне неудачно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Нарва» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 12 матчах рижане настреляли всего 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Нарвцы уверенно расправились с «Нымме Юнайтед» (3:1).

Причем до того команда проиграла «Флоре» (1:3). Да и «Калеву» она обиднейшим образом уступила с минимальным счетом.

Вот только оборона команды напоминает проходной двор. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 31 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: потери очков на ровном месте стали неприятной традицией. Да и пропускает команда чаще всех в лиге.

Между тем, «Нарва» лишь на 3 очка отстает от спасительной 8 позиции. Правда, выиграть удалось всего лишь в 2 матчах чемпионата.

Причем нарвцы проиграли в 7 матчах из 12. Между тем, потенциально команда явно способна подняться в район экватора турнирной таблицы.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент в последних матчах отнюдь не преуспевал в плане результатов.

Статистика для ставок

«Нарва» 2 месяца назад уступила «Таммеке» (0:5)

«Таммека» не выигрывает 5 матчей подряд

«Нарва» до последней виктории уступила дважды подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нарва» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Гости явно будут активно атаковать, к тому же пытаются выбраться из опасной зоны.

«Таммека» в своих последних поединках испытывает огромные проблемы в созидательном плане.

Ставка: Победа «Нарвы» за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97