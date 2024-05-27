Таммека
Нарва Транс
«Таммека»
Турнирное положение: Эта нынче ходит в середняках эстонского чемпионата. На данный момент она находится на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Таммека» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и средняя результативность едва ли превышает гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один пункт. «Таммека» расписала мировую с «Пярну Вапрус» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Таммека» трижды уступила при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Вот только безвыигрышная серия достигла уже 5 матчей кряду. Да и проиграла команда в 5 поединках чемпионата из 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Таммека» пребывает в заметном кризисе. Да и голы даются команде натужно.
Матчи с «Нарвой» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Таммека» выиграла и проиграла по 2 раза.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются извлечь уроки из последних неудач. Да и 2 месяца назад команда уверенно переиграла «Нарву» (5:0).
«Нарва»
Турнирное положение: Нарвцы стартовали в чемпионате крайне неудачно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Нарва» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 12 матчах рижане настреляли всего 12 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Нарвцы уверенно расправились с «Нымме Юнайтед» (3:1).
Причем до того команда проиграла «Флоре» (1:3). Да и «Калеву» она обиднейшим образом уступила с минимальным счетом.
Вот только оборона команды напоминает проходной двор. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 31 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: потери очков на ровном месте стали неприятной традицией. Да и пропускает команда чаще всех в лиге.
Между тем, «Нарва» лишь на 3 очка отстает от спасительной 8 позиции. Правда, выиграть удалось всего лишь в 2 матчах чемпионата.
Причем нарвцы проиграли в 7 матчах из 12. Между тем, потенциально команда явно способна подняться в район экватора турнирной таблицы.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент в последних матчах отнюдь не преуспевал в плане результатов.
Статистика для ставок
- «Нарва» 2 месяца назад уступила «Таммеке» (0:5)
- «Таммека» не выигрывает 5 матчей подряд
- «Нарва» до последней виктории уступила дважды подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нарва» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.97 и 1.83.
- 2.32Лидс — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Севилья — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.09Аталанта — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Гости явно будут активно атаковать, к тому же пытаются выбраться из опасной зоны.
«Таммека» в своих последних поединках испытывает огромные проблемы в созидательном плане.
Ставка: Победа «Нарвы» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют 3 и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.97