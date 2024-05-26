26 мая в финале Кубка Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Спортинг». Начало игры — в 19:15 мск. «Порту» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» провели слабый, как для своих притязаний, сезон. Команда финишировала всего лишь на 3 месте в Примейра-Лиге.

При этом команда выиграла всего 22 раза в 34 матчах. Зато тылы «Порту» были надежны и крепки: всего 27 пропущенных мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Драконы» минимально одолели «Брагу».

А вот до того команда переиграла проблемную «Боавишту» (2:1). Да и аутсайдер «Шавиш» был бит по всем статьям (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Порту» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: нынче «драконы» находятся на подъеме. Да и последние победы явно улучшили микроклимат в коллективе.

Матчи против «Спортинга» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Порту» выиграл 3 раза при 1 неудаче.

Наверняка номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и провал в чемпионате мотивирует бросить все силы на покорение кубковой вершины.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы провели шикарный сезон. Команда Рубена Аморима сверхуверенно выиграла Примейра-Лигу.

В 34 матчах чемпионата Португалии лиссабонцы выиграли 29 раз. Да и забила команда 96 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в трех своих последних поединках подопечные Аморима победили. Да и оборона в них не допустила ни единой результативной ошибки.

В пяти последних матчах «Спортинг» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

При этом команда до своей трехматчевой победной серии расписала мировую как раз с «Порту» (2:2). Между тем, в первом круге «Спортинг» одолел «драконов» (2:0).

Не сыграют: Антонио Адан, Франко Исраэль — трамированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и завершить сезон победой в Кубке Португалии — отличная мотивация!

Отличный сезон выдает Виктор Дьокереш. Швед настрелял 29 мячей в чемпионате, 6 в Кубке Португалии и 5 в Лиге Европы.

Причем «Спортинг» в этой встрече явно сыграет оптимальным составом. Никакой недооценки соперника умница Аморим точно не допустит!

Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. Чемпион страны явно намерен покуситься на золотой дубль.

Статистика для ставок

«Спортинг» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

«Порту» не может обыграть «Спортинг» уже более года

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Драконы» мотивированы выиграть трофей, и явно не собираются сдаваться на милость чемпиона.

«Спортинг» прекрасно выглядит в атаке, но «Порту» максимально надежен в обороне.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20