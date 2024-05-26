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    «Наполи» прервет свою серию без побед?

    «Наполи» — «Лечче». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лечче»
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    «Наполи»
    «Наполи» на своем поле сыграет против «Лечче» в заключительном 38-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 26 мая и начнется в 19:00 по мск. «Наполи» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 19:00 Лечче

    Лечче

  • Лечче
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    «Наполи»

    Турнирное положение: Прошлогодний чемпион провали это первенство и перед заключительным туром с 52 очками идет десятым. И в лучшем случае сможет финишировать на строку выше.

    «Наполи» за всю дистанцию отпраздновал 13 викторий, столько же встреч свел вничью и 11 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 55:48.

    Наполи — Лечче: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата неаполитанцы смогли расписать выездную мировую с «Фиорентиной», сыграв 2:2. Перед этим же они на своей территории потерпели фиаско от «Болоньи» со счетом 0:2, пропустив оба гола уже до 12-й минуты поединка.

    Не сыграют: Петр Зелиньский, Виктор Осимхен и Мариу Руй пребывают в лазарете.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На финише первенства «Наполи» выдал 6-матчевую безвыигрышную серию. В этот период «голубые» потерпели два сухих фиаско и расписали четыре результативные ничьи. А победить в рамках Серии А коллектив смог лишь в одном поединке из десяти предыдущих.

    «Лечче»

    Турнирное положение: Данный коллектив выполнил свою главную задачу на сезон — сохранил прописку в элите. За тур до финиша он на четыре очка опережает зону вылета

    «Лечче» за всю дистанцию отпраздновал восемь викторий, 13 матчей еще свел вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей составляет 32:54.

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    • Последние матчи: В двух своих предыдущих поединках «салентийцы» на своем поле потерпели два поражения с одинаковым счетом по 0:2 от «Удинезе» и «Аталанты». Перед этим было две ничьи по 1:1 с «Монцей» и «Кальяри».

    Не сыграют: Кастриот Дермаку и Мохамед Каба травмированы и пропустят этот поединок.

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    Состояние команды: «Лечче» к данной встрече подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпел два сухих фиаско и расписал две результативные мировые. А победить команда смогла в трех из девяти предыдущих поединков.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Наполи» 5-матчевая домашняя безвыигрышная серия, в которой было два фиаско

    • «Лечче» в гостях проиграл лишь одни поединок из пяти предыдущих

    • «Наполи» выиграл у «Лечче» в двух минувших очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.46, победа «Лечче» — 7.44, ничья — 5.12.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: Неаполитанцы выиграли у предстоящего противника в двух предыдущих встречах. Сейчас также рекомендуем ставить на викторию «Наполи» с форой (-1,5). Оба коллектива уже мотивации не имеет, но «Наполи» играет дома.

    Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 2.17.

    Прогноз: Также в этом матче рассчитываем на открытую игру, и ставим на верховой тотал в 3,5 гола.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.41.

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    «Наполи» — «Лечче». «Наполи» на своем поле сыграет против «Лечче» в заключительном 38-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 26 мая и начнется в 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Лечче» с коэффициентом 2.17.
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