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    «Аль-Айн» расправится с японцами

    «Аль-Айн» — «Йокогама Ф-Маринос». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Айн» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    Эрнан Креспо
    25 мая в финале Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Айн» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 19:00 мск. «Аль-Айн» — «Йокогама Ф-Маринос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Айн»

    Турнирное положение: «Аль-Айн» нынешний чемпионат ОАЭ проводит ниже своих возможностей. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Айн» в 22 матчах своего чемпионата забил лишь 48 мячей. Зато оборона команды ошибается не так уж часто: 27 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда сумела победить. «Аль-Айн» нанес поражение «Аль-Вахде» (2:0).

    Причем до того «Аль-Айн» с минимальным счетом уступил «Иттихад Кальба». А вот в первом финальном матче Азиатской Лиги чемпионов команда уступила японцам (1:2).

    Вообще же, команда выиграла лишь в 11 матчах из 32. Да и в топ-4 пробиться уже никак не получится.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Хотя потенциально «Аль-Айн» должен демонстрировать куда более позитивные результаты.

    В первом матче против «Йокогама Ф-Маринос» команда открыла счет. И лишь в концовке клуб из ОАЭ упустил даже ничью.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально мотивированными отыграть минимальный гандикап. Так что ждем от них острых атак.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: Эта команда непривычно ходит в середняках японской лиги. Ныне «Йокогама Ф-Маринос» располагается на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, команда лишь на 3 очка опережают зону вылета. Да и забивает «Йокогама Ф-Маринос» в среднем немногим более гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добилась ничьей. На выезде она расписала мировую с «Токио» (1:1).

    А вот до того команда уступила «Альбитрекс Ниигате» (1:3). Зато «Йокогама Ф-Маринос» сумела разобраться с «Аль-Айном» (2:1).

    Победы даются японцам весьма натужно. В 13 поединках внутреннего чемпионата команда выиграла всего лишь 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Йокогама Ф-Маринос» не преуспевает. Да и серия из двух матчей без побед явно угнетает.

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    Свою последнюю победу в чемпионате команда добыла полтора месяца назад. А вот после нее японцы преуспевали только в Азиатской Лиге чемпионов.

    Сможет ли «Йокогама Ф-Маринос» выиграть турнир? Вполне вероятно. Но для этого нужно сыграть максимально надежно в обороне.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они могут найти в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Айн» в первом матче уступил «Йокогама Ф-Маринос» (1:2)

    • «Йокогама Ф-Маринос» не побеждает в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Айн» в среднем пропускает более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Айн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Айн» имеет достаточно высокий потенциал, и явно воспользуется проблемами оппонента.

    Ставка: Победа «Аль-Айна» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38

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    «Аль-Айн» — «Йокогама Ф-Маринос». 25 мая в финале Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Айн» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Айн» — «Йокогама Ф-Маринос» с коэффициентом 2.09.
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