25 мая в финале Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Айн» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 19:00 мск. «Аль-Айн» — «Йокогама Ф-Маринос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Айн»

Турнирное положение: «Аль-Айн» нынешний чемпионат ОАЭ проводит ниже своих возможностей. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Айн» в 22 матчах своего чемпионата забил лишь 48 мячей. Зато оборона команды ошибается не так уж часто: 27 пропущенных мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда сумела победить. «Аль-Айн» нанес поражение «Аль-Вахде» (2:0).

Причем до того «Аль-Айн» с минимальным счетом уступил «Иттихад Кальба». А вот в первом финальном матче Азиатской Лиги чемпионов команда уступила японцам (1:2).

Вообще же, команда выиграла лишь в 11 матчах из 32. Да и в топ-4 пробиться уже никак не получится.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Хотя потенциально «Аль-Айн» должен демонстрировать куда более позитивные результаты.

В первом матче против «Йокогама Ф-Маринос» команда открыла счет. И лишь в концовке клуб из ОАЭ упустил даже ничью.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально мотивированными отыграть минимальный гандикап. Так что ждем от них острых атак.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: Эта команда непривычно ходит в середняках японской лиги. Ныне «Йокогама Ф-Маринос» располагается на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, команда лишь на 3 очка опережают зону вылета. Да и забивает «Йокогама Ф-Маринос» в среднем немногим более гола за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добилась ничьей. На выезде она расписала мировую с «Токио» (1:1).

А вот до того команда уступила «Альбитрекс Ниигате» (1:3). Зато «Йокогама Ф-Маринос» сумела разобраться с «Аль-Айном» (2:1).

Победы даются японцам весьма натужно. В 13 поединках внутреннего чемпионата команда выиграла всего лишь 4 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Йокогама Ф-Маринос» не преуспевает. Да и серия из двух матчей без побед явно угнетает.

Свою последнюю победу в чемпионате команда добыла полтора месяца назад. А вот после нее японцы преуспевали только в Азиатской Лиге чемпионов.

Сможет ли «Йокогама Ф-Маринос» выиграть турнир? Вполне вероятно. Но для этого нужно сыграть максимально надежно в обороне.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они могут найти в контратаках.

Статистика для ставок

«Аль-Айн» в первом матче уступил «Йокогама Ф-Маринос» (1:2)

«Йокогама Ф-Маринос» не побеждает в 2 своих последних матчах

«Аль-Айн» в среднем пропускает более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Айн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.30.

Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Айн» имеет достаточно высокий потенциал, и явно воспользуется проблемами оппонента.

Ставка: Победа «Аль-Айна» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38