Улытау — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 22 июня 2025 года

22 июня в 25-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Жетысу». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Улытау» — «Жетысу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в один балл от нее.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

Перед этим в 12-м туре национального первенства коллектив уже набрал три балла, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Атырау» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» ни разу не проиграл и выиграл три раза.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 10 баллов и также борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 13-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием только в два балла от безопасного 11-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

Перед этим в 12-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Кайратом» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 19-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» выиграл лишь раз при 11-ти поражениях и семи ничьих.

Это не сулит гостям хороших шансов даже на один балл, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который в последнее время выглядит сильнее.

Четыре гола команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трёх из четырех последних матчей «Улытау» выиграл

в четырёх последних матчах «Жетысу» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Жетысу» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Улытау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.10, победа «Жетысу» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.50.

Прогноз: в трёх из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в 11-ти из 19-ти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Улытау» победит за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх последних матчах «Жетысу».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40