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    Свентек обыграет Пегулу и возьмет первый титул в сезоне?

    Пегула — Свентек. Ставка (к. 2.06) и прогноз на финал турнира в Бад-Хомбурге 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Джессики Пегулы в финале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 28 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Пегула

    Джессика пятый раз в сезоне вышла в финал.

    Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Остине и Чарлстоне, а также дошла до финала в Аделаиде и на «тысячнике» в Майами.

    На этой неделе Пегула попала в число сеяных, поэтому для выхода в финал ей надо было выиграть лишь три матча.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла чешку Катерину Синякову — 6:2, 6:3.

    В четвертьфинале Пегула одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро (6:4, 1:6, 6:3), а в полуфинале — над чешкой Линдой Носковой (6:7, 7:5, 6:1).

    Свентек

    Ига тем временем впервые в сезоне добралась до финала.

    Кроме того, для нее этой первый в карьере финал на траве.

    На этой неделе Свентек до сих пор не отдала ни одного сета. В стартовом матче польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4. 

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    В четвертьфинале Свентек одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 7:6.

    В полуфинале Игра спокойно обыграла итальянку Жасмин Паолини — 6:1, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.87, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: Ига выиграла шесть из десяти матчей против Джессики. При этом их предыдущая встреча завершилась уверенной победой американки в рамках 1/4 финала US Open. Несмотря на это, считаем, что Свентек заберет титул на этом турнире. Кажется, к ней снова вернулась уверенность.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пегула — Свентек?

    Матч Пегула — Свентек состоится 28 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пегула — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свентек + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пегула — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свентек + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пегула — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пегула — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.87, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.42.

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