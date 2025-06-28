Пегула — Свентек. Ставка (к. 2.06) и прогноз на финал турнира в Бад-Хомбурге 28 июня 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против американки Джессики Пегулы в финале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 28 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пегула

Джессика пятый раз в сезоне вышла в финал.

Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Остине и Чарлстоне, а также дошла до финала в Аделаиде и на «тысячнике» в Майами.

На этой неделе Пегула попала в число сеяных, поэтому для выхода в финал ей надо было выиграть лишь три матча.

Прогнозы на теннис

В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла чешку Катерину Синякову — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Пегула одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро (6:4, 1:6, 6:3), а в полуфинале — над чешкой Линдой Носковой (6:7, 7:5, 6:1).

Свентек

Ига тем временем впервые в сезоне добралась до финала.

Кроме того, для нее этой первый в карьере финал на траве.

На этой неделе Свентек до сих пор не отдала ни одного сета. В стартовом матче польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Свентек одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 7:6.

В полуфинале Игра спокойно обыграла итальянку Жасмин Паолини — 6:1, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.87, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Ига выиграла шесть из десяти матчей против Джессики. При этом их предыдущая встреча завершилась уверенной победой американки в рамках 1/4 финала US Open. Несмотря на это, считаем, что Свентек заберет титул на этом турнире. Кажется, к ней снова вернулась уверенность.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.