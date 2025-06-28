Пегула — Свентек. Ставка (к. 2.06) и прогноз на финал турнира в Бад-Хомбурге 28 июня 2025 года

Пегула
Джессика пятый раз в сезоне вышла в финал.
Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Остине и Чарлстоне, а также дошла до финала в Аделаиде и на «тысячнике» в Майами.
На этой неделе Пегула попала в число сеяных, поэтому для выхода в финал ей надо было выиграть лишь три матча.
В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла чешку Катерину Синякову — 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Пегула одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро (6:4, 1:6, 6:3), а в полуфинале — над чешкой Линдой Носковой (6:7, 7:5, 6:1).
Свентек
Ига тем временем впервые в сезоне добралась до финала.
Кроме того, для нее этой первый в карьере финал на траве.
На этой неделе Свентек до сих пор не отдала ни одного сета. В стартовом матче польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Свентек одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 7:6.
В полуфинале Игра спокойно обыграла итальянку Жасмин Паолини — 6:1, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.87, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: Ига выиграла шесть из десяти матчей против Джессики. При этом их предыдущая встреча завершилась уверенной победой американки в рамках 1/4 финала US Open. Несмотря на это, считаем, что Свентек заберет титул на этом турнире. Кажется, к ней снова вернулась уверенность.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.