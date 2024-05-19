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    Клопп попрощается с «Энфилдом» под градом голов

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 мая 2024 года

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    Юрген Клопп
    19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно посредственно. На текущий момент «Ливерпуль» находится на 3 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» уже не поднимется выше. Да и пропускают мерсисайдцы многовато: 41 мяч в 37 поединках.

    Ливерпуль — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла победить. «Ливерпуль» расписал боевую мировую с «Астон Виллой» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Эпатажный Юрген Клопп явно мечтает попрощаться с «Энфилдом» победно. Да и состав на игру будет избран явно оптимальный.

    Не сыграют: Жоэль Матип — травмирован.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и пропускают мерсисайцы в последних матчах очень часто.

    Матчи против «Вулверхэмптона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл 3 раза при одном поражении.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Мерсисайдцы хотят завершить неудачный для себя чемпионат победой.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» давно ни на что не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    Команда крайне слабо обороняется, пропустив 63 мяча в 37 матчах. А вот уступил «Вулверхэмптон» в 17 поединках английского чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Вулвз» уступили «Кристал Пэласу» (1:3).

    В пяти последних матчах «Вулверхэмптон» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    При этом «волки» остаются без побед уже в 2 матчах кряду. Причем в этих поединках команда пропустила 8 мячей.

    Не сыграют: Крэйг Доусон — травмирован.

    Состояние команды: «волкам» в турнирном плане уже ничего не нужно. А вот дать бой «Ливерпулю» команда точно постарается.

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    Последняя победа над мерсисайдцами случилась более года назад. Тогда «вулвз» отправили в ворота соперника 3 безответных мяча.

    Да и выиграл «Вулверхэмптон» лишь в 13 матчах АПЛ. А вот подняться на пару строчек вполне реально.

    Наверняка номинальные гости не будут рисковать. «Волки» постараются не ударить в грязь лицом перед одним из грандов.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Вулверхэмптон» проиграл мерсисайдцам в 2 последних очных поединках

    • «Ливерпуль» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.21 и 3.92.

    Прогноз: в прощальном матче Клоппа хозяева явно преуспеют в плане реализации.

    Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью тылов, так что ждем голевого изобилия.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». 19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.38.
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