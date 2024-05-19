19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно посредственно. На текущий момент «Ливерпуль» находится на 3 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» уже не поднимется выше. Да и пропускают мерсисайдцы многовато: 41 мяч в 37 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла победить. «Ливерпуль» расписал боевую мировую с «Астон Виллой» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Эпатажный Юрген Клопп явно мечтает попрощаться с «Энфилдом» победно. Да и состав на игру будет избран явно оптимальный.

Не сыграют: Жоэль Матип — травмирован.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и пропускают мерсисайцы в последних матчах очень часто.

Матчи против «Вулверхэмптона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл 3 раза при одном поражении.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Мерсисайдцы хотят завершить неудачный для себя чемпионат победой.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» давно ни на что не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Команда крайне слабо обороняется, пропустив 63 мяча в 37 матчах. А вот уступил «Вулверхэмптон» в 17 поединках английского чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Вулвз» уступили «Кристал Пэласу» (1:3).

В пяти последних матчах «Вулверхэмптон» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

При этом «волки» остаются без побед уже в 2 матчах кряду. Причем в этих поединках команда пропустила 8 мячей.

Не сыграют: Крэйг Доусон — травмирован.

Состояние команды: «волкам» в турнирном плане уже ничего не нужно. А вот дать бой «Ливерпулю» команда точно постарается.

Последняя победа над мерсисайдцами случилась более года назад. Тогда «вулвз» отправили в ворота соперника 3 безответных мяча.

Да и выиграл «Вулверхэмптон» лишь в 13 матчах АПЛ. А вот подняться на пару строчек вполне реально.

Наверняка номинальные гости не будут рисковать. «Волки» постараются не ударить в грязь лицом перед одним из грандов.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Вулверхэмптон» проиграл мерсисайдцам в 2 последних очных поединках

«Ливерпуль» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.21 и 3.92.

Прогноз: в прощальном матче Клоппа хозяева явно преуспеют в плане реализации.

Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью тылов, так что ждем голевого изобилия.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10