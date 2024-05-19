Ливерпуль
Вулверхэмптон
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно посредственно. На текущий момент «Ливерпуль» находится на 3 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ливерпуль» уже не поднимется выше. Да и пропускают мерсисайдцы многовато: 41 мяч в 37 поединках.
Ливерпуль — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла победить. «Ливерпуль» расписал боевую мировую с «Астон Виллой» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Эпатажный Юрген Клопп явно мечтает попрощаться с «Энфилдом» победно. Да и состав на игру будет избран явно оптимальный.
Не сыграют: Жоэль Матип — травмирован.
Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и пропускают мерсисайцы в последних матчах очень часто.
Матчи против «Вулверхэмптона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл 3 раза при одном поражении.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Мерсисайдцы хотят завершить неудачный для себя чемпионат победой.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» давно ни на что не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Команда крайне слабо обороняется, пропустив 63 мяча в 37 матчах. А вот уступил «Вулверхэмптон» в 17 поединках английского чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Вулвз» уступили «Кристал Пэласу» (1:3).
В пяти последних матчах «Вулверхэмптон» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.
При этом «волки» остаются без побед уже в 2 матчах кряду. Причем в этих поединках команда пропустила 8 мячей.
Не сыграют: Крэйг Доусон — травмирован.
Состояние команды: «волкам» в турнирном плане уже ничего не нужно. А вот дать бой «Ливерпулю» команда точно постарается.
Последняя победа над мерсисайдцами случилась более года назад. Тогда «вулвз» отправили в ворота соперника 3 безответных мяча.
Да и выиграл «Вулверхэмптон» лишь в 13 матчах АПЛ. А вот подняться на пару строчек вполне реально.
Наверняка номинальные гости не будут рисковать. «Волки» постараются не ударить в грязь лицом перед одним из грандов.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» в среднем забивает более 2 голов за матч
- «Вулверхэмптон» проиграл мерсисайдцам в 2 последних очных поединках
- «Ливерпуль» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.21 и 3.92.
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.65Динамо Махачкала — Родина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: в прощальном матче Клоппа хозяева явно преуспеют в плане реализации.
Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью тылов, так что ждем голевого изобилия.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10