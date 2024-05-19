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    «Ланс» уверенно одолеет «Монпелье»

    «Ланс» — «Монпелье». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монпелье»
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    Флориан Сотока
    19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. «Ланс» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2024 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 22:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» пытается удержаться в зоне Лиги конференций. За тур до финиша команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Лион» — 50. Да и пропускает «Ланс» в среднем гол за матч.

    Ланс — Монпелье: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Ланс» подписал мировую с «Ренном» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Очевидно, что команда мотивирована победить. Рассчитывать на осечку «ткачей» «Ланс» уж точно не собирается.

    Не сыграют: Нил Эль Айнауи, Жоаннер Чавес, Кевин Дансо — травмированы.

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    Состояние команды: проблемы с реализацией никуда не запропастились. Да и победы даются команде натужно.

    Матчи против «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних поединках «Ланс» выиграл 2 раза при 1 поражении.

    И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент утратил турнирную мотивацию.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: Середняк французского футбола верен себе. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монпелье» выиграл лишь в 10 матчах из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 41 мяч в 36 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Монпелье» уступил «Монако» (0:2).

    В пяти последних матчах «Монпелье» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    При этом команда уже абсолютно спокойно доигрывает сезон. Да и вообще, стабильностью результатов она не блещет.

    Не сыграют: Бенджамен Лекомт — травмирован.

    Состояние команды: на решающем турнирном отрезке «Монпелье» выступает неровно. Да и отсутствие мотивации на конец сезона явно сказывается.

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    Плюс травму получил основной голкипер Лекомт. В этой встрече опытный страж ворот не поможет своим партнерам.

    Последняя виктория над «Лансом» случилась еще 2 с половиной года назад. А вот 2 последних очных встречи завершились вничью.

    Плюс ко всему «Монпелье» немало пропускает. Зато вернется в строй отбывший дисквалификацию хавбек Тежи Саванье.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» не проигрывает «Монпелье» уже более 2 лет

    • «Ланс» пропускает в среднем гол за матч

    • Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.28, а победа оппонента — в скромные 6.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 1.40 и 2.71.

    Прогноз: «Ланс» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    «Ланс» будет стремиться сохранить 6 место в таблице, да и оппонент уже не мотивирован.

    Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Ланс» — «Монпелье». 19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Монпелье» с коэффициентом 2.15.
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