Ланс
Монпелье
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» пытается удержаться в зоне Лиги конференций. За тур до финиша команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Лион» — 50. Да и пропускает «Ланс» в среднем гол за матч.
Ланс — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Ланс» подписал мировую с «Ренном» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Очевидно, что команда мотивирована победить. Рассчитывать на осечку «ткачей» «Ланс» уж точно не собирается.
Не сыграют: Нил Эль Айнауи, Жоаннер Чавес, Кевин Дансо — травмированы.
Состояние команды: проблемы с реализацией никуда не запропастились. Да и победы даются команде натужно.
Матчи против «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних поединках «Ланс» выиграл 2 раза при 1 поражении.
И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент утратил турнирную мотивацию.
«Монпелье»
Турнирное положение: Середняк французского футбола верен себе. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Монпелье» выиграл лишь в 10 матчах из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 41 мяч в 36 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Монпелье» уступил «Монако» (0:2).
В пяти последних матчах «Монпелье» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
При этом команда уже абсолютно спокойно доигрывает сезон. Да и вообще, стабильностью результатов она не блещет.
Не сыграют: Бенджамен Лекомт — травмирован.
Состояние команды: на решающем турнирном отрезке «Монпелье» выступает неровно. Да и отсутствие мотивации на конец сезона явно сказывается.
Плюс травму получил основной голкипер Лекомт. В этой встрече опытный страж ворот не поможет своим партнерам.
Последняя виктория над «Лансом» случилась еще 2 с половиной года назад. А вот 2 последних очных встречи завершились вничью.
Плюс ко всему «Монпелье» немало пропускает. Зато вернется в строй отбывший дисквалификацию хавбек Тежи Саванье.
Статистика для ставок
- «Ланс» не проигрывает «Монпелье» уже более 2 лет
- «Ланс» пропускает в среднем гол за матч
- Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.28, а победа оппонента — в скромные 6.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 1.40 и 2.71.
- 3.00Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Ланс» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
«Ланс» будет стремиться сохранить 6 место в таблице, да и оппонент уже не мотивирован.
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.27