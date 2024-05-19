19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. «Ланс» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» пытается удержаться в зоне Лиги конференций. За тур до финиша команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Лион» — 50. Да и пропускает «Ланс» в среднем гол за матч.

Ланс — Монпелье: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.425.006.60Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Ланс» подписал мировую с «Ренном» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Очевидно, что команда мотивирована победить. Рассчитывать на осечку «ткачей» «Ланс» уж точно не собирается.

Не сыграют: Нил Эль Айнауи, Жоаннер Чавес, Кевин Дансо — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: проблемы с реализацией никуда не запропастились. Да и победы даются команде натужно.

Матчи против «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних поединках «Ланс» выиграл 2 раза при 1 поражении.

И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент утратил турнирную мотивацию.

«Монпелье»

Турнирное положение: Середняк французского футбола верен себе. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Монпелье» выиграл лишь в 10 матчах из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 41 мяч в 36 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Монпелье» уступил «Монако» (0:2).

В пяти последних матчах «Монпелье» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

При этом команда уже абсолютно спокойно доигрывает сезон. Да и вообще, стабильностью результатов она не блещет.

Не сыграют: Бенджамен Лекомт — травмирован.

Состояние команды: на решающем турнирном отрезке «Монпелье» выступает неровно. Да и отсутствие мотивации на конец сезона явно сказывается.

Плюс травму получил основной голкипер Лекомт. В этой встрече опытный страж ворот не поможет своим партнерам.

Последняя виктория над «Лансом» случилась еще 2 с половиной года назад. А вот 2 последних очных встречи завершились вничью.

Плюс ко всему «Монпелье» немало пропускает. Зато вернется в строй отбывший дисквалификацию хавбек Тежи Саванье.

Статистика для ставок

«Ланс» не проигрывает «Монпелье» уже более 2 лет

«Ланс» пропускает в среднем гол за матч

Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.28, а победа оппонента — в скромные 6.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 1.40 и 2.71.

Прогноз: «Ланс» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

«Ланс» будет стремиться сохранить 6 место в таблице, да и оппонент уже не мотивирован.

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.27