15 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. «Реймс» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» занимает 11-е место в турнирной таблице с 41 баллом. В его активе 39 забитых мячей, в пассиве — 46.

Команда уже не попадет в зону еврокубков и уже обеспечила себе прописку в элитном дивизионе Франции, поэтому просто доигрывает текущий сезон в Лиге 1.

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Последние матчи: хозяева в последнем туре сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с «Брестом» (1:1).

Эта ничья прервала серию поражений клуба в три поединка, которые пришлись на чемпионат Франции.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Атаньяна Эдоа, Окуму, Дарами — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в Лиге 1) «Реймс» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

Такая форма только подчеркивает то, что коллектив уже не имеет никакой турнирной мотивации, чтобы стремиться побеждать в отсутствие понятных турнирных перспектив.

Тедди Теума — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает восьмое место вне зоны еврокубков с 47 очками. В его активе 50 забитых мячей, в пассиве — 39.

Команда за два матча до конца текущего розыгрыша чемпионата Франции на три балла отстает от зоны еврокубков, поэтому ей крайне важно выигрывать в последних турах.

Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. Провансальнцы на своем поле переиграли «Лорьян» (3:1).

Этот выигрыш прервал безвыигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на французское первенство.

Не сыграют: Ронжье, Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Марсель» победил лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

Очевидно, что такая форма не сулит особых шансов коллективу на попадание в еврокубки, но, возможно, на самой ленточке сезона ему удастся добиться своего.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды и четвертый — в Лиге 1 текущего сезона с 16 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Реймс» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Реймса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Марсель» не проиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Реймса» — в 3.25.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них было забито больше 2,5 голов.

При этом в четырех из шести последних матчей «Марселя» были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Реймс» проиграл.

Ставка: «Марсель» выиграет за 2.15