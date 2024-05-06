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    «Локомотив» переедет ростовчан

    «Локомотив» — «Ростов». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 мая 2024 года

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    Артем Карпукас
    6 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 20:30 мск. «Локомотив» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Мая 2024 года
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: Железнодорожники пока не потеряли шансов на медали. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом команда имеет проблемы с надежностью тылов. В 26 матчах РПЛ «Локомотив» пропустил в свои ворота 37 мячей.

    Локомотив — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Локомотив» в столичном дерби уступил «Спартаку» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» победил лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Михаилу Галактионову удалось создать приличный коллектив. Да и Максим Глушенков проводит отличный сезон.

    Не сыграют: Лукас Фассон, Наир Тикнизян — травмирован.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: «Железнодорожники» сильны, но нестабильны. Впрочем, в составе команды есть кому выстрелить.

    Матчи с ростовчанами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Локомотив» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что «Локомотив» постарается преуспеть в атаке. Быть может, наконец-то сможет отличиться Артем Дзюба?!

    «Ростов»

    Турнирное положение: Весной команда Валерия Карпина явно прибавила. На текущий момент она находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ростов» имеет достаточно неплохой уровень реализации. Ростовчане наколотили 39 мячей в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. Ростовчане переиграли «Оренбург» (2:1).

    Причем после того команда вылетела из Кубка России. Ростовчане в родных стенах минимально уступили «Балтике».

    Двухматчевая победная серия в чемпионате добавляет позитива. Да и по игре «Ростов» смотрится весьма монолитно.

    Не сыграют: Алексей Миронов, Мохаммед Мохеби — травмированы.

    Состояние команды: Ростовчане своих главных целей уже достигли. Вылет команде Карпина не угрожает, а вот подняться в топ-4 шансы еще имеются.

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    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Ростовчане пропустили 39 мячей в 26 матчах РПЛ.

    Последние успехи команды явно улучшили ее турнирные перспективы. «Ростов» явно даст знатный бой москвичам.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ростов» не будет рисковать, но способен выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Ростовчане победили в 2 своих последних поединках чемпионата

    • «Локомотив» является одной из самых миролюбивых команд лиги — 11 ничьих

    • В матче первого круга минимально победили ростовчане

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

    Прогноз: Москвичи давненько не побеждали в родных стенах, да и состав у хозяев по именам сильный.

    «Ростов» практически потерял мотивацию на остаток чемпионата, к тому же многовато пропускает.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.14

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с коэффициентом 2.21. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» переедет ростовчан
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