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    Дерби Гетеборга победителя не выявит

    «ГАИС» — «Гетеборг». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ГАИС» — «Гетеборг»
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    «Гетеборг»
    6 мая пройдет поединок 7-го тура чемпионата Швеции по футболу, в котором сыграют две гетеборгские команды — «ГАИС» и «Гетеборг». Начало встречи намечено на 20:10 по мск. «ГАИС» — «Гетеборг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 06 Мая 2024 года
    ГАИС
  • Швеция. Аллсвенскан
    •  ГАИС 20:10 Гётеборг Гётеборг
  • Гётеборг
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    «ГАИС»

    Турнирное положение: Данный коллектив только поднялся из первой лиги и на текущий момент в вышке идет с девятью очками в середине таблицы, но от третьей строки отстает всего на два пункта.

    «ГАИС» за всю дистанцию смог выиграть три поединка и столько же встреч он еще проиграл, забил семь мячей, а пропустил на три гола больше.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «скумбрии» потерпели гостевое фиаско со счетом 0:1 от «Юргордена», а до этого они обыграли в результативных играх «Кальмар» 3:2 на выезде и 2:1 «Мьельбю» на своем поле.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В новом сезоне «ГАИС» пока играет бескомпромиссно, выиграв и проиграв по три раза. Причем в проигрышных поединках он не смог отличиться, а в победных неизменно забивали обе стороны. А четыре из шести этих матчей носили верховой характер.

    «Гетеборг»

    Турнирное положение: Самый титулованный клуб Скандинавии в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом на текущий момент с семью очкам идет на пару строк ниже своего предстоящего противника, опережая на три балла красную зону.

    «Гетеборг» добился двух выигрышей в новом первенстве, раз сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей составляет 6:7.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «ангелы» в Стокгольме смогли разгромить местный клуб «Броммапойкарну» со счетом 3:0. Перед этим они в дерби уступили «Хеккену» 0:1 и поделили на своем поле очки с «Норрчепингом» 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Гетеборг» начал этот чемпионат с двух поражений кряду, где забил лишь гол. В последующих четырех поединках «сине-белые» по раза уступили и играли вничью, а также дважды победили. Причем оба выигрыша были гостевыми. А четыре из шести матчей носили низовой характер.

    Статистика для ставок

    • В трех из пяти минувших игр с участие «ГАИСа» завершились на тотал больше

    • Четыре из пяти минувших встреч «Гетеборга» были низовыми

    • «ГАИС» не проигрывает «Гетеборгу» в пяти минувших очных матчах, трижды выиграв за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 2.44, победа «ГАИСа» — 2.88, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Так как обе команды имеют проблемы в завершающей стадии, то от их очного противостоянии вряд ли стоит ждать голевой феерии.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: И также еще прогнозируем, что этот поединок не выявит победителя, потому что обе команды явно будут не против заработать по баллу.

    Ставка: ничья за 3.40.

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    Ставка и прогноз на матч «ГАИС» — «Гетеборг» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Дерби Гетеборга победителя не выявит
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