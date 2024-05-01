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    «Алтын Асыр» — «Аркадаг». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 1 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Аркадаг»
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    «Алтын Асыр»
    1 мая в 11-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. «Алтын Асыр» — «Аркадаг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» выступает способен побороться за лидерство в чемпионате. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» на 3 очка отстает от «Аркадага» Да и проиграла команда уже дважды в 9 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя очками. «Алтын Асыр» уверенно расправился с «Шагадамом» (2:0).

    Причем до того команда минимально переиграла «Мерв». Да и «Энергетик» был бит вполне себе показательно (4:2).

    А 7 последних матчах команда победила. Причем последняя коллизия пришлась как раз на матч с «Аркадагом» (0:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: сейчас команда имеет шансы подтянуться к лидеру. Между тем, «Алтын Асыр» по игре выглядит слабее оппонента.

    Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. В 4 очных поединках «Алтын Асыр» неизменно уступал.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Алтын Асыр» постарается оказать местному гранду достойное сопротивление.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела блестяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Аркадаг» выиграл все своих 8 матчей. В них команда отличилась 43 голами, пропустив в свои ворота лишь 3.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь победила. «Аркадаг» натужно одолел «Шагадам» (2:1).

    А вот до того команда учинила настоящее побитие «Мерву». В воротах соперника игроки «Аркадага» расписались 9 раз.

    Очевидно, что команда постарается продолжить свой мощный ход. Да и не видно, за счет чего кто-то может остановить «Аркадаг».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит сверх уверенно. Да и в плане реализации у команды полный ажур!

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    Состав команды по местным меркам выглядит очень мощно. Плюс лазарет «Аркадага» на данный момент пустеет.

    Более того, «Аркадаг» пропускает по большим праздникам. Почти нет сомнений, что команда способна пройти чемпионат без очковых потерь.

    Наверняка гости сыграют привычно агрессивно. «Аркадаг» явно постарается еще дальше оторваться от главного конкурента.

    Статистика для ставок

    • «Аркадаг» в среднем забивает более 5 голов за матч

    • «Аркадаг» выиграл все 8 своих матчей в чемпионате

    • «Алтын Асыр» еще ни разу не отбирал очки у «Аркадага»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.96, а победа оппонента — в скромные 10.20.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные гости явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аркадаг» смотрится живее соперника, да и мотивация оторваться от преследователя у гостей огромная.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Алтын Асыр» зацепится за ничью.

    Ставка: Ничья за 6.96

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    Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Аркадаг» с коэффициентом 2.31. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет очень много
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