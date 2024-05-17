В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Таргет Центре» 17 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Серия для «Миннесоты» начиналась лучше некуда, однако заканчивается совсем безрадостно.

Последние матчи: После двух побед на выезде «Тимбервулвз» умудрились проиграть три матча кряду, поэтому психологическое состояние коллектива Финча не назовешь хорошим.

Травмированные игроки: У «волков» к травмированному Кларку добавился ещё и Конли, который также повредил ахилл, и эта потеря может оказаться судьбоносной.

Общий тонус клуба: После такого разворота серии даже на собственном паркете шансы завести серию в седьмой матч у «Миннесоты» минимальные.

«Денвер»

Турнирное положение: Чудесное превращение «Денвера» — одно из главных событий второго раунда плей-офф.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Особо радует, что такое преображение случилось на фоне не совсем здоровых лидеров клуба, однако в пятой игре серии не складывалось ощущения, что кто-то играет в пол силы. 40 очков Йокича отлично доказывают силу самого ценного игрока сезона.

Травмированные игроки: Не могут играть только Гиллеспи и Чанчар, но их сложно отнести к структурным игрокам клуба.

Общий тонус клуба: Сложно предполагать, что у хозяев получится навязать свой баскетбол сопернику, поскольку разогнавшийся «Денвер» практически не остановить.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла три из последних матча

За пять последних выездных матчей «Денвер» проиграл лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.78, а на победу «Денвера» — 2.11.

Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на завершение серии в шести матчах

Альтернативный прогноз: Получится результативная игра с обеих сторон

Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТБ 208 с коэффициентом 2.11.