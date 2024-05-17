Миннесота
Денвер
«Миннесота»
Турнирное положение: Серия для «Миннесоты» начиналась лучше некуда, однако заканчивается совсем безрадостно.
Последние матчи: После двух побед на выезде «Тимбервулвз» умудрились проиграть три матча кряду, поэтому психологическое состояние коллектива Финча не назовешь хорошим.
Травмированные игроки: У «волков» к травмированному Кларку добавился ещё и Конли, который также повредил ахилл, и эта потеря может оказаться судьбоносной.
Общий тонус клуба: После такого разворота серии даже на собственном паркете шансы завести серию в седьмой матч у «Миннесоты» минимальные.
«Денвер»
Турнирное положение: Чудесное превращение «Денвера» — одно из главных событий второго раунда плей-офф.
Последние матчи: Особо радует, что такое преображение случилось на фоне не совсем здоровых лидеров клуба, однако в пятой игре серии не складывалось ощущения, что кто-то играет в пол силы. 40 очков Йокича отлично доказывают силу самого ценного игрока сезона.
Травмированные игроки: Не могут играть только Гиллеспи и Чанчар, но их сложно отнести к структурным игрокам клуба.
Общий тонус клуба: Сложно предполагать, что у хозяев получится навязать свой баскетбол сопернику, поскольку разогнавшийся «Денвер» практически не остановить.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла три из последних матча
- За пять последних выездных матчей «Денвер» проиграл лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.78, а на победу «Денвера» — 2.11.
Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на завершение серии в шести матчах
- 1.83Бостон — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 1.91Оклахома — Даллас: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
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Альтернативный прогноз: Получится результативная игра с обеих сторон
Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТБ 208 с коэффициентом 2.11.