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    «Денвер» закончит серию на чужом паркете?

    «Миннесота» — «Денвер». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Денвер»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Таргет Центре» 17 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 17 Мая 2024 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 03:30 Денвер

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Серия для «Миннесоты» начиналась лучше некуда, однако заканчивается совсем безрадостно.

    Последние матчи: После двух побед на выезде «Тимбервулвз» умудрились проиграть три матча кряду, поэтому психологическое состояние коллектива Финча не назовешь хорошим.

    Травмированные игроки: У «волков» к травмированному Кларку добавился ещё и Конли, который также повредил ахилл, и эта потеря может оказаться судьбоносной.

    Общий тонус клуба: После такого разворота серии даже на собственном паркете шансы завести серию в седьмой матч у «Миннесоты» минимальные.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Чудесное превращение «Денвера» — одно из главных событий второго раунда плей-офф.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Особо радует, что такое преображение случилось на фоне не совсем здоровых лидеров клуба, однако в пятой игре серии не складывалось ощущения, что кто-то играет в пол силы. 40 очков Йокича отлично доказывают силу самого ценного игрока сезона.

    Травмированные игроки: Не могут играть только Гиллеспи и Чанчар, но их сложно отнести к структурным игрокам клуба.

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    Общий тонус клуба: Сложно предполагать, что у хозяев получится навязать свой баскетбол сопернику, поскольку разогнавшийся «Денвер» практически не остановить.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла три из последних матча

    • За пять последних выездных матчей «Денвер» проиграл лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.78, а на победу «Денвера» — 2.11.

    Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на завершение серии в шести матчах

    Альтернативный прогноз: Получится результативная игра с обеих сторон

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТБ 208 с коэффициентом 2.11.

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    «Миннесота» — «Денвер». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Таргет Центре» 17 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Денвер» с коэффициентом 2.11.
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