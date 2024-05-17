17 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Барселона» Гауякиль. Начало игры — в 03:00 мск. «Сан-Паулу» — «Барселона» Гауякиль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» начал чемпионат достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Паулу» в 6 матчах набрал 10 очков. Забивает команда в среднем меньше 2 голов за матч: 10 результативных выстрелов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Сан-Паулу» переиграл «Флуминенсе» (2:1).

Причем выиграла команда уже 4 матча кряду. В минувшем туре Кубка Либертадорес был обыгран «Кобресаль» (3:1).

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Сан-Паулу» настрелял 11 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: последние победы явно улучшили моральный дух в команде. Да и вообще, «Сан-Паулу» прибавляет!

В первом матче с «Барселоной» Гауякиль команда победила. Бразильцы отправили в ворота соперника 2 безответных мяча.

Нет никаких сомнений, что хозяева постараются продлить свой победный сериал. «Сан-Паулу» должен воспользоваться фактором своего поля.

«Барселона» Гауякиль

Турнирное положение: в своем чемпионате команда не преуспевает. Ныне «Барселона» Гауякиль располагается на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Барселона» Гауякиль в 11 матчах добыл 22 зачетных балла. Команда забила 18 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда снова не смогла выиграть. «Барселона» Гауякиль расписал мировую с «Аукасом» (1:1).

А вот после того команда уступила «Тальересу Кордоба» в рамках Кубка Либертадорес (1:3). Так что теперь эквадорцы бьются лишь за свое 3 место.

В пяти последних поединках «Барселона» Гауякиль выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Барселона» Гауякиль выглядит нестабильно. Да и на групповом этапе набрано всего 2 очка.

Команда явно способна сохранить 3 строчку в группе. Вот только «Барселона» Гауякиль испытывает заметные сложности в плане реализации.

Причем пока что «Барселона» Гауякиль не побеждала на групповом этапе. Сейчас шансы есть, ведь оппонент уже де-юре прошел в плей-офф.

Наверняка гости будут действовать активно. Эквадорцы явно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» не проигрывает 7 матчей кряду

Победная серия «Сан-Паулу» составляет 4 матча

Эквадорцы еще не побеждали на групповом этапе Кубка Либертадорес

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 9.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: Номинальные гости постараются утвердиться на 3 месте в таблице.

«Барселона» Гауякиль явно намеревается разжиться очками, да и «Сан-Паулу» уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Ставка: «Барселона» Гуаякиль не проиграет за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.36