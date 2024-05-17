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    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.96), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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    «Ванкувер»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 17 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 17 Мая 2024 года

    Ванкувер

  • Кубок Стэнли
    •  Ванкувер 05:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Нынешняя серия для «Ванкувера» полна испытаний, с которыми он справляется весьма достойно.

    Последние матчи: Несмотря на то, что четвертый матч серии остался за «Ойлерз», но ничего не было понятно до последней минуты матча, поскольку «Кэнакс» не уступали своему сопернику ни в одном компоненте игры.

    Травмированные игроки: Демко и Пулман продолжают находиться на больничном, хотя их присутствие на льду явно бы придало сил другим хоккеистам «Кэнакс».

    Общий тонус клуба: Перед пятой игрой серии паритет практически по всем основным статистическим показателям, но за «Ванкувер» будет поддержка болельщиков.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: На протяжении всего противостояния «Эдмонтон» играет с оглядкой на собственные ворота, и уже не раз был за это наказан.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Пока что настоящей палочкой-выручалочкой является Эван Бушар, который забрасывает шайбы уже три матча кряду.

    Травмированные игроки: За свою команду сейчас не может играть нападающий Адам Херник. Серьезность его повреждения в данный момент уточняется.

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    Общий тонус клуба: «Ойлерз» приложат максимальное количество усилий, чтобы получить перевес в этой серии.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер» проиграл три из последних четырех домашних матчей

    • За четыре последних гостевых встречи «Эдмонтон» проиграл лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.42, на гостей — 2.22.

    Прогноз: Хозяева оставят все силы на льду, но постараются победить

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в предстоящей игре весьма высока

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.96.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Ванкувер» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 17 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.96.
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