В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 17 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Нынешняя серия для «Ванкувера» полна испытаний, с которыми он справляется весьма достойно.

Последние матчи: Несмотря на то, что четвертый матч серии остался за «Ойлерз», но ничего не было понятно до последней минуты матча, поскольку «Кэнакс» не уступали своему сопернику ни в одном компоненте игры.

Травмированные игроки: Демко и Пулман продолжают находиться на больничном, хотя их присутствие на льду явно бы придало сил другим хоккеистам «Кэнакс».

Общий тонус клуба: Перед пятой игрой серии паритет практически по всем основным статистическим показателям, но за «Ванкувер» будет поддержка болельщиков.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: На протяжении всего противостояния «Эдмонтон» играет с оглядкой на собственные ворота, и уже не раз был за это наказан.

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Последние матчи: Пока что настоящей палочкой-выручалочкой является Эван Бушар, который забрасывает шайбы уже три матча кряду.

Травмированные игроки: За свою команду сейчас не может играть нападающий Адам Херник. Серьезность его повреждения в данный момент уточняется.

Общий тонус клуба: «Ойлерз» приложат максимальное количество усилий, чтобы получить перевес в этой серии.

Статистика для ставок

«Ванкувер» проиграл три из последних четырех домашних матчей

За четыре последних гостевых встречи «Эдмонтон» проиграл лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.42, на гостей — 2.22.

Прогноз: Хозяева оставят все силы на льду, но постараются победить

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в предстоящей игре весьма высока

Ставка: П1 с коэффициентом 2.96.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.