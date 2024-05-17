Ванкувер
Эдмонтон
«Ванкувер»
Турнирное положение: Нынешняя серия для «Ванкувера» полна испытаний, с которыми он справляется весьма достойно.
Последние матчи: Несмотря на то, что четвертый матч серии остался за «Ойлерз», но ничего не было понятно до последней минуты матча, поскольку «Кэнакс» не уступали своему сопернику ни в одном компоненте игры.
Травмированные игроки: Демко и Пулман продолжают находиться на больничном, хотя их присутствие на льду явно бы придало сил другим хоккеистам «Кэнакс».
Общий тонус клуба: Перед пятой игрой серии паритет практически по всем основным статистическим показателям, но за «Ванкувер» будет поддержка болельщиков.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: На протяжении всего противостояния «Эдмонтон» играет с оглядкой на собственные ворота, и уже не раз был за это наказан.
Последние матчи: Пока что настоящей палочкой-выручалочкой является Эван Бушар, который забрасывает шайбы уже три матча кряду.
Травмированные игроки: За свою команду сейчас не может играть нападающий Адам Херник. Серьезность его повреждения в данный момент уточняется.
Общий тонус клуба: «Ойлерз» приложат максимальное количество усилий, чтобы получить перевес в этой серии.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» проиграл три из последних четырех домашних матчей
- За четыре последних гостевых встречи «Эдмонтон» проиграл лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.42, на гостей — 2.22.
Прогноз: Хозяева оставят все силы на льду, но постараются победить
- 1.84Казахстан — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.85Канада — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в предстоящей игре весьма высока
Ставка: П1 с коэффициентом 2.96.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.