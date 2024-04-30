«Тэджон Ситизен»
Турнирное положение: Нынче «Тэджон Ситизен» выступает крайне неровно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Тэджон Ситизен» имеет явные сложности с реализацией. В 9 матчах игроки команды отличились 9 голами.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Тэджон Ситизен» уверенно расправился с «Сеулом» (3:1).
Причем до того команда не смогла одолеть «Тэгу». Вообще же, пропускает «Тэджон Ситизен» в среднем чуть более гола за матч.
Победила команда всего в 2 матчах чемпионата. Да и вообще, в поединках с более-менее крепкими оппонентами «Тэджон Ситизен» явно не впечатляет.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда едва ли будет претендовать на высокие места. Между тем, «Тэджон Ситизен» за здорово живешь никому не сдастся.
Матчи против «Кимчхон Санму» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последни очных встреч соперники по 2 раза обменялись голами.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться зацепиться за очки. «Тэджон Ситизен» постарается подняться повыше в таблице.
«Кимчхон Санму»
Турнирное положение: Старт чемпионата Южной Кореи команда провела продуктивно. Ныне «Кимчхон Санму» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Кимчхон Санму» на один пункт опережает ближайшего конкурента. Да и оборона частенько дает сбои: 10 пропущенных мячей в 9 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кимчхон Санму» минимально одолел «Канвон».
А вот до того команда подписала мировое соглашение с «Пхохан Стилерс» (0:0). Так что в плане надежности тылов наметился прогресс.
Очевидно, что команда постарается удержаться в лидерах. Вот только нужно поднатореть во всех игровых компонентах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кимчхон Санму» выглядит неплохо. Вот только в плане реализации не все так позитивно.
Состав команды по местным меркам выглядит квалифицированно. Да и лазарет «Кимчхон Санму» на данный момент пустеет.
Более того, «Кимчхон Санму» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и настроение у игроков самое что ни на есть боевое!
Наверняка гости будут активно атаковать. «Кимчхон Санму» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу активно.
Статистика для ставок
- «Кимчхон Санму» в среднем пропускает 3 гола за матч
- «Кимчхон Санму» проиграл в 6 своих последних матчах
- И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 2.20Крылья Советов — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.80Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.12Ростов — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.
«Тэджон Ситизен» имеет заметные проблемы как в атаке, так и в обороне, да и оппонент смотрится ярче.
Ставка: Победа «Кимчхон Санму» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10