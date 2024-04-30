30 апреля в 10-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэджон Ситизен» и «Кимчхон Санму». Начало игры — в 13:30 мск. «Тэджон Ситизен» — «Кимчхон Санму»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тэджон Ситизен»

Турнирное положение: Нынче «Тэджон Ситизен» выступает крайне неровно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Тэджон Ситизен» имеет явные сложности с реализацией. В 9 матчах игроки команды отличились 9 голами.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Тэджон Ситизен» уверенно расправился с «Сеулом» (3:1).

Причем до того команда не смогла одолеть «Тэгу». Вообще же, пропускает «Тэджон Ситизен» в среднем чуть более гола за матч.

Победила команда всего в 2 матчах чемпионата. Да и вообще, в поединках с более-менее крепкими оппонентами «Тэджон Ситизен» явно не впечатляет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда едва ли будет претендовать на высокие места. Между тем, «Тэджон Ситизен» за здорово живешь никому не сдастся.

Матчи против «Кимчхон Санму» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последни очных встреч соперники по 2 раза обменялись голами.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться зацепиться за очки. «Тэджон Ситизен» постарается подняться повыше в таблице.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: Старт чемпионата Южной Кореи команда провела продуктивно. Ныне «Кимчхон Санму» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кимчхон Санму» на один пункт опережает ближайшего конкурента. Да и оборона частенько дает сбои: 10 пропущенных мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кимчхон Санму» минимально одолел «Канвон».

А вот до того команда подписала мировое соглашение с «Пхохан Стилерс» (0:0). Так что в плане надежности тылов наметился прогресс.

Очевидно, что команда постарается удержаться в лидерах. Вот только нужно поднатореть во всех игровых компонентах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кимчхон Санму» выглядит неплохо. Вот только в плане реализации не все так позитивно.

Состав команды по местным меркам выглядит квалифицированно. Да и лазарет «Кимчхон Санму» на данный момент пустеет.

Более того, «Кимчхон Санму» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и настроение у игроков самое что ни на есть боевое!

Наверняка гости будут активно атаковать. «Кимчхон Санму» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу активно.

Статистика для ставок

«Кимчхон Санму» в среднем пропускает 3 гола за матч

«Кимчхон Санму» проиграл в 6 своих последних матчах

И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

«Тэджон Ситизен» имеет заметные проблемы как в атаке, так и в обороне, да и оппонент смотрится ярче.

Ставка: Победа «Кимчхон Санму» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10