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    Три очка для «Кимчхон Санму»?

    «Тэджон Ситизен» — «Кимчхон Санму». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, К-Лига 1, 30 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Тэджон Ситизен» — «Кимчхон Санму»
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    «Кимчхон Санму»
    30 апреля в 10-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэджон Ситизен» и «Кимчхон Санму». Начало игры — в 13:30 мск. «Тэджон Ситизен» — «Кимчхон Санму»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тэджон Ситизен»

    Турнирное положение: Нынче «Тэджон Ситизен» выступает крайне неровно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тэджон Ситизен» имеет явные сложности с реализацией. В 9 матчах игроки команды отличились 9 голами.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Тэджон Ситизен» уверенно расправился с «Сеулом» (3:1).

    Причем до того команда не смогла одолеть «Тэгу». Вообще же, пропускает «Тэджон Ситизен» в среднем чуть более гола за матч.

    Победила команда всего в 2 матчах чемпионата. Да и вообще, в поединках с более-менее крепкими оппонентами «Тэджон Ситизен» явно не впечатляет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда едва ли будет претендовать на высокие места. Между тем, «Тэджон Ситизен» за здорово живешь никому не сдастся.

    Матчи против «Кимчхон Санму» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последни очных встреч соперники по 2 раза обменялись голами.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться зацепиться за очки. «Тэджон Ситизен» постарается подняться повыше в таблице.

    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Южной Кореи команда провела продуктивно. Ныне «Кимчхон Санму» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кимчхон Санму» на один пункт опережает ближайшего конкурента. Да и оборона частенько дает сбои: 10 пропущенных мячей в 9 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кимчхон Санму» минимально одолел «Канвон».

    А вот до того команда подписала мировое соглашение с «Пхохан Стилерс» (0:0). Так что в плане надежности тылов наметился прогресс.

    Очевидно, что команда постарается удержаться в лидерах. Вот только нужно поднатореть во всех игровых компонентах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кимчхон Санму» выглядит неплохо. Вот только в плане реализации не все так позитивно.

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    Состав команды по местным меркам выглядит квалифицированно. Да и лазарет «Кимчхон Санму» на данный момент пустеет.

    Более того, «Кимчхон Санму» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и настроение у игроков самое что ни на есть боевое!

    Наверняка гости будут активно атаковать. «Кимчхон Санму» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу активно.

    Статистика для ставок

    • «Кимчхон Санму» в среднем пропускает 3 гола за матч

    • «Кимчхон Санму» проиграл в 6 своих последних матчах

    • И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Тэджон Ситизен» имеет заметные проблемы как в атаке, так и в обороне, да и оппонент смотрится ярче.

    Ставка: Победа «Кимчхон Санму» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Тэджон Ситизен» — «Кимчхон Санму» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Кимчхон Санму»?
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