28 апреля в 31-м туре чемпионата Франции сыграют «Мец» и «Лилль». Начало игры — в 14:00 мск. «Мец» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» находится недалеко от зоны вылета. Болельщики команды переживают за остаток сезона, который обещает быть напряженным.

Сейчас у «Меца» 29 очков по итогам 30 матчей. Клуб одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. От зоны вылета «Мец» отделяет три балла.

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Последние матчи: «Мец» начал нынешний месяц не лучшим образом. 7 апреля команда в гостях уступила «Бресту» со счетом 3:4.

Но затем в Лиге 1 последовали две победы. «Мецу» удалось обыграть «Ланс» (2:1) и «Гавр» (1:0).

Не сыграют: Асоро, Тетте — травмированы.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Мец» прибавил в последних матчах. Команда пытается сделать всё, чтобы не упасть в зону вылета.

На своем поле «Мец» играет не лучшим образом. В последних девяти домашних матчах одержаны только две победы. В предстоящей встрече фаворитами считаются гости. Будет ли сенсация?

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в нынешнем сезоне борется за медали. Сейчас команда находится на 4-м месте. Есть все шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов-2024/25.

«Лилль» набрал 52 очка в 30 матчах. У «догов» 14 побед, 10 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Лилль» в апреле одержал три победы. Учитывая борьбу за медали, сейчас для команды каждое очко на вес золота. Финиш сезона будет непростым.

До этого «Лилль» в Лиге 1 дома одолел «Страсбур» (1:0). Затем последовало гостевое поражение от «Монако» с минимальным счетом.

Не сыграют: Фернандеш, Илич, Мирамон, Уна, Юмтити — травмированы.

Состояние команды: «Лилль» уже вылетел из еврокубков. Команда не смогла пробиться в полуфинал Лиги конференций, уступив английской «Астон Вилле».

Но фанаты «Лилля» вряд ли расстроятся, если клуб в итоге завоюет прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Такая задача «догам» по силам. Однако для этого нужно финишировать в топ-3.

В первом круге «Лилль» дома взял верх над «Мецем» со счетом 2:0. Встреча прошла 3 декабря 2023 года.

Статистика для ставок

«Мец» выиграл два последних матча в Лиге 1

«Лилль» в чемпионате Франции не побеждает в гостях со 2 марта

В первом круге «Мец» уступил на выезде со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.90.

Прогноз: гости явно сильнее, что наверняка докажут на поле. «Лилль» борется за медали и должен победить. Команда завоюет три очка на выезде.

Ставка: Победа «Лилля» за 1.76.

Прогноз: «Мец» неважно играет дома, но команда хорошо смотрелась в последних матчах. В предстоящей встрече высока вероятность обмена голами.

Ставка: Обе забьют за 1.83