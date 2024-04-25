25 апреля в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст» пройдет поединок 31-го тура нидерландской Эредивизии, в котором местный «Гоу Эхед Иглс» сыграет против «Фейеноорда». Начало — в 22:00 по мск. «Гоу Эхед Иглс» — «Фейеноорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: Клуб из города Девентер в текущем сезоне замахнулся на еврокубки. Сейчас он в таблице идет с 42 очками восьмым и на шесть пунктов опережает десятую строку.

«Гоу Эхед Иглс» выиграл 11 матчей из 30 проведенных, а также девять раз сыграл вничью и потерпел десять поражений. Разница мячей составляет 44:39.

Последние матчи: «Красно-желтые» в прошлом туре чемпионата на выезде потерпели фиаско от «Утрехта» со счетом 1:2. И этой неудачей они прервали свою 3-матчевую серию без поражений, в которой раз победили и расписали две мировые.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Гоу Эхед Иглс» к данному поединку подходит в неважном состоянии, ведь он смог выиграть только один поединок из шести последних. Три раза в этот период «орлы» еще проиграли и два матча свели вничью. И за все это время они не смогли забить в двух случаях.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Клуб из города Роттердам с 72 очками идет на втором месте, где наверняка и останется.

«Фейеноорд» отпраздновал 22 виктории в 30 матчах, шесть раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 77:23.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «южане» обыграли со счетом 1:0 «Неймеген» в финале Кубка Нидерландов и стали победителями турнира. А в раках чемпионата они в двух последних играх разгромили дома 6:0 «Аякс» и одолели в гостях 1:0 «Фортуну».

Не сыграют: Килиндши Хартман пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: «Фейеноорд», если брать в учет только основное время, проиграл последний раз еще в декабре прошлого года. В этом же месяце он успел провести четыре поединка, в которых расписал одну мировую и добился трех выигрышей. причем за все эти поединки он так и не пропустил ни одного гола.

Статистика для ставок

«Гоу Эхед Иглс» на своем поле свел вничью три из шести последних игр при двух победах

«Фейеноорд» в чемпионате на выезде выиграл восемь из десяти минувших игр и дважды сыграл вничью

«Фейеноорд» выиграл у «Гоу Эхед Иглс» в семи предыдущих очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фейеноорда» — 1.53, победа «Гоу Эхед Иглс» — 5.65, ничья — 5.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.44 соответственно.

Прогноз: «Фейеноорд» после непростого матча в финале Кубка Нидерландов вполне может здесь сыграть далеко не основным составом, что позволит хозяевам рассчитывать на благоприятный результат.

Рекомендуемая ставка: победа «Гоу Эхед Иглс» с форой (+1) за 2.00.

Прогноз: И также еще здесь ставим на низовой исход, так как в своих последних отрезках эти коллективы зачастую особой результативностью не отмечались.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.95.