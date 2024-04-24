24 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. «Марсель» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает девятое место в зоне Лиги чемпионов с 40 очками. В его активе 43 забитых мячей, в пассиве — 35.

Команда на шесть баллов отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, которая дает право сыграть в плей-офф Лиги конференций. От зоны Лиги Европы ее отделяют пять пунктов.

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Последние матчи: хозяева в последнем туре сыграли вничью. На чужом поле южане поделили очки с «Тулузой» (2:2).

Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию провансальцев в два поединка, которые пришлись на Лигу Европы и чемпионат Франции.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Мбемба, Согло, Мерлен, Сарр, Мейте, Клосс, Ронжье, Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу Европы, «Марсель» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой клубу будет весьма сложно попасть в еврокубки, по крайней мере, через чемпионат, ведь в Лиге Европы ему удалось выйти в полуфинал, где он сыграет с «Аталантой».

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды и четвертый — в Лиге 1 текущего сезона с 12 голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками. В ее активе 31 забитый мяч, в пассиве — 22.

Команда пребывает в зоне еврокубков (пятая строчка — Лига Европы) и на пять баллов отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. «Орлы» на своем поле с крупным счетом обыграли «Лорьян» (3:0).

Этот успех оформил беспроигрышную мини-серию клуба с Лазурного берега в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции.

Не сыграют: Диоп — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Ницца» выиграла лишь два раза при шести поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что это не слишком убедительная форма, чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов — тут как бы вообще не потерять место в зоне еврокубков.

Теремас Моффи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 10 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Марселя» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Марсель» не выиграл

в шести из семи последних матчей «Ниццы» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Ниццы» — в 3.30.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

В трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Ниццы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30