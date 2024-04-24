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    Позволит ли «Ницца» вернуться к победам «Марселю»?

    «Марсель» — «Ницца». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ницца»
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    Терем Моффи
    24 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. «Марсель» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2024 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» занимает девятое место в зоне Лиги чемпионов с 40 очками. В его активе 43 забитых мячей, в пассиве — 35.

    Команда на шесть баллов отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, которая дает право сыграть в плей-офф Лиги конференций. От зоны Лиги Европы ее отделяют пять пунктов.

    Марсель — Ницца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последнем туре сыграли вничью. На чужом поле южане поделили очки с «Тулузой» (2:2).

    Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию провансальцев в два поединка, которые пришлись на Лигу Европы и чемпионат Франции.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Мбемба, Согло, Мерлен, Сарр, Мейте, Клосс, Ронжье, Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу Европы, «Марсель» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой клубу будет весьма сложно попасть в еврокубки, по крайней мере, через чемпионат, ведь в Лиге Европы ему удалось выйти в полуфинал, где он сыграет с «Аталантой».

    Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды и четвертый — в Лиге 1 текущего сезона с 12 голами.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками. В ее активе 31 забитый мяч, в пассиве — 22.

    Команда пребывает в зоне еврокубков (пятая строчка — Лига Европы) и на пять баллов отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. «Орлы» на своем поле с крупным счетом обыграли «Лорьян» (3:0).

    Этот успех оформил беспроигрышную мини-серию клуба с Лазурного берега в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции.

    Не сыграют: Диоп — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Ницца» выиграла лишь два раза при шести поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что это не слишком убедительная форма, чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов — тут как бы вообще не потерять место в зоне еврокубков.

    Теремас Моффи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Марселя» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Марсель» не выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Ниццы» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Ниццы» — в 3.30.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    В трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Ниццы».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ницца» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Ницца» вернуться к победам «Марселю»?
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